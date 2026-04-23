Akár három évet is késhet a NASA holdra szállása

Akár három évvel is eltolhatja a NASA holdra szállását új űrruháik késlekedése – derül ki az ügynökség Főfelügyelői Hivatalána jelentéséből. Ez azt jelentené, hogy a tervezett 2028-as dátum helyett 2031-re csúszhat a következő emberes holdra szállás, vagyis Kínának komoly esélye nyílhat megelőzni riválisát.

A NASA jelenlegi tervei szerint 2028-ra tervezi az Artemis–4 küldetés végrehajtását, amelynek legfontosabb célkitűzése, hogy két asztronautát juttasson a Hold felszínére. Ez az időpont már amúgyis számos csúszás eredménye, eredetileg még 2024-re tervezték a holdra szállást.

Ennek legfőbb oka, hogy a misszió lebonyolításához szükséges technikai háttér nem áll a NASA rendelkezésére. A SpaceX Starshipje, amely a küldetés holdkompjaként funkcionálna, például még korai tesztrepüléseit végzi, legújabban pedig az is kiderült, hogy az űrhajósok szkafanderei messze vannak a bevethető állapottól.

Ez azért különösen nagy probléma, mert űrruhák szempontjából nincs B terve az űrügynökségnek: az Apollo-küldetések régi szkafandereit már nem megfelelőek és a Nemzetközi Űrállomások űrsétáihoz használt felszerelés sem alkalmas a holdi körülményekhez.

Mindezek ellenére a NASA igazgatója, Jared Isaacman még április 20-án is arról írt az X-en, hogy készen állnak a 2028-as holdra szállásra.

Ha Amerika meg akarja őrizni vezető szerepét a világűrben, ennek így is kell lennie, hiszen Kína azt ígérte, 2030-ig biztosan embert küld a Holdra. Arról persze nem sokat tudunk, hogy ez mennyire reális célkitűzés, hiszen a kelet-ázsiai ország nagyon keveset kommunikál űrprogramja állapotáról. Az viszont biztos, hogy az elmúlt években elképesztő gyorsasággal fejlődött űrtechnológiája, ezért sok nyugati szakértő úgy látja, hogy az Egyesült Államok vezető szerepe veszélyben van.