Ismét sarki fény ragyogta be a magyar égboltot

Sarki fény Abaújvár közelében.
admin Lányi Örs
2026. 01. 21. 06:59
A héten már a második este lehetett sarki fényt látni Magyarországról. Videó.

2003 októbere óta nem volt rá példa, hogy olyan erősségű geomágneses vihar érje el a Földet, mint január 19-én, hétfőn este, melynek köszönhetően példátlan intenzitással ragyogott a sarki fény hazánk egén. A folytatásra pedig nem kellett sokat várni: miután lement kedden a nap és elkezdett besötétedni, ismét megjelent az aurora borealis, írja az Időkép.

Intenzitását tekintve a kedd esti jelenetek elmaradnak a hétfőitől, azonban így is rendkívül látványos. Az erdélyi Borzontban készült felvételeken például éppúgy tetten érhető a ritkán látható, sárgás-zöldes árnyalata a sarki fénynek, mint hétfőn.

 

A KP-index (a Föld mágneses terének aktivitását mérő globális index) az elmúlt este folyamán 6-os erősségű volt, miközben a keddi nap során már elérte a 7-es és a 8-as szintet is.

Az Aurora Borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogta be az eget jó pár óráig, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek.

