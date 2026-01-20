artemis-2napkitöréssarki fénygeomágneses vihar
Tudomány

Szokatlanul hosszú geomágneses vihar érte a Földet

Vizvári Csenge
2026. 01. 20. 15:54
A jelenség magas sugárzással járt, és több helyen sarki fényt okozott.

Kifejezetten erős napkitörés érte el a Földet, amely a világ számos pontján, köztük hazánkban is, látványos sarki fényt gerjesztett. A rendkívüli gyorsaságú kitörés január 19-én 19:38-kor érte el a Föld mágneses terét, ahol geomágneses vihart keltett – olvasható a Space.com oldalán.

aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
7 fotó

A napkitörések erősségük alapján különböző osztályokba sorolhatók, ezek közül az X osztályú kitörések a legerősebbek. Ebbe a kategóriába tartozik a mostani, X1,95-es erősségű kitörés is, ám a valaha dokumentált legerősebb kitörésektől így is messze elmarad. Egy 2003-as koronakidobódás becsült ereje például X28-45 volt, amely 14–23-szorosa a legutóbbinak.

A januári napkitörés erőssége tehát nem döntött rekordokat, viszont szokatlanul hosszú ideig tartott, ezáltal pedig több sugárzást bocsáthatott ki erősebb, de rövidebb ideig tartó társainál – írja az IFLScience. Az így keletkező sugárzás nagyban befolyásolhatja a hamarosan induló Artemis–2 küldetést is, amely fél évszázad után embereket juttat majd el a Holdhoz.

Ha egy ehhez hasonló kitörés az Artemis–2 útja alatt történne, az jóval több sugárzással árasztaná el az Orion űrhajót az ideálisnál. Ilyen esetben az Orion külső borítása nem feltétlenül nyújtana elegendő védelmet, ezért a NASA vészhelyzeti tervvel is készült. Az űrhajón lévő tárolórekeszek elég nagyok ahhoz, hogy a legénység két-két tagja elférjen benne, a rekeszben tárolt tárgyakat pedig a kabin falainak bélésére használhatják pajzsként, így nagyobb védelmet biztosítva a sugárzással szemben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sínek közé lökött egy jegyellenőrt egy agresszív utas a HÉV-állomáson
Újabb szereplő került fel a kormány terrorlistájára
Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél
Brooklyn Beckham szerint szülei tönkre akarják tenni a kapcsolatát a feleségével: „Nem akarok békülni”
Közleményt adott ki Egressy Mátyás családja: valószínű a fiú zuhant a Dunába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik