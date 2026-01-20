sarki fényaurora borealisfotók
Fotókon a Magyarországot beragyogó sarki fény

admin Lányi Örs
2026. 01. 20. 13:19

Erős geomágneses vihar érte el a Földet január huszadikára virradóan, melynek eredményeként Magyarország felett is lehetett látni sarki fényt.

Az Aurora Borealist Magyarországról csak ott lehetett megcsodálni, ahol nem volt borult az ég, illetve nem borította be köd sem a tájat.

Az internetes felhasználók jelzései és fotói szerint így a Balaton környékéről, a Dunakanyarnál és a Bükkből is lehetett látni, de Nagykanizsáról és Salgótarján közelében is készültek fotók.

Összegyűjtöttük a leglátványosabb fotókat:

aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
aurora borealis, sarki fény, fotó, magyarország
