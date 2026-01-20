Olyan erős geomágneses vihar érte el a Földet január huszadikára virradóan, hogy az Aurora Borealis fénye még a magyar tenger, a Balaton jegét is megvilágította – írja az Időkép.

A lap szerint a hét első napján egy G4-es besorolású geomágneses vihar érte el bolygónkat, ami az ötfokozatú skálán a „súlyos” kategóriát jelenti. A Napból kiszakadt, töltött részecskékből álló plazmafelhő nagy sebességgel jutott el a Földig, melynek részecskéi be is léptek a magnetoszférába. Ennek eredménye pedig egy ritkán látható jelenség lett hazánk felett:

iFrame is not supported!

Hol lehetett látni?

A sarki fényt Magyarországról csak ott lehetett megcsodálni, ahol nem volt borult az ég, illetve nem borította be köd sem a tájat. A Balaton déli partján szerencsére több kamera is megörökítette ezt a nem mindennapi jelenséget.

iFrame is not supported!

Az Aurora Borealis nemcsak pirosas-vöröses-lilás színben ragyogta be az eget jó pár óráig, hanem a zöldes árnyalatok is megjelentek, ami szintén azt jelzi, hogy nagyon erős geomágneses vihar érte el a Földet.