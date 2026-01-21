nasasuni williamsstarlinervisszavonulás
Visszavonult Suni Williams, a második űrben rekedt asztronauta is

2026. 01. 21. 13:37
27 évnyi szolgálat után visszavonult a NASA-tól Suni Williams, akit a Starliner egyik űrben rekedt asztronautájaként ismert meg a világ. A misszióbeli társa, Barry „Butch” Wilmore nem sokkal a hazatérésük után, 2025 augusztusában jelentette be visszavonulását. A NASA közlése szerint Williams összesen 608 napot töltött az űrben – ezzel a második helyen áll a NASA űrhajósainak örökranglistáján.

A 60 éves Williams a hatodik helyen áll az amerikai űrhajósok által teljesített leghosszabb egyszeri űrrepülések listáján, holtversenyben Wilmore-ral: mindketten 286 napot töltöttek a NASA Boeing Starliner- és a SpaceX Crew-9-küldetés során. Williams karrierje alatt kilenc űrsétát teljesített, amelyek összesen 62 óra és 6 percig tartottak, amivel a nők között abszolút rekordernek mondható.

Az űrügynökség közlése szerint ő volt az első, aki maratont futott az űrben.

Elképesztő karrier

A massachusettsi Needhamben született Williams fizikából szerzett alapdiplomát az Egyesült Államok Haditengerészeti Akadémiáján, majd mérnöki menedzsmentből mesterdiplomázott a Florida Institute of Technologyban. Helikopter- és merevszárnyúrepülőgép-pilótaként több mint 4000 repülési órát teljesített 40 különböző járművön.

Williams először a Discovery űrsikló fedélzetén, az STS-116 űrhajóval indult el az űrbe 2006 decemberében, és az Atlantis űrsikló fedélzetén tért vissza az STS-117 legénységével. Fedélzeti mérnökként szolgált a 14/15. expedíciókon, és a küldetés során rekordot jelentő négy űrsétát hajtott végre. 2012-ben aztán Williams a kazahsztáni Bajkonur Űrközpontból indult 127 napos küldetésre a 32/33-as expedíció tagjaként. A 33. expedíció űrállomás-parancsnokaként is szolgált.

A küldetés során összesen három űrsétát hajtott végre, melyek során megszerelte az állomás hűtőberendezésének szivárgását, és kicserélt egy alkatrészt is, amely az állomás napelemeiből látta el energiával a rendszert.

Legutóbb, 2024 júniusában Williams és Wilmore a Starliner űrhajóval indultak a NASA Boeing Crew Flight Test küldetésének részeként.  

A csatlakozás sikeres volt, és – bár a tesztküldetést eredetileg tíznaposra tervezték – a kapszulával problémák adódtak, a misszió ezért elhúzódott. Hosszas huzavona után a NASA-nál végül úgy döntöttek, hogy biztonsági okokból üresen küldik haza a Starlinert, az asztronautákat pedig később, a Crew-9-cel hozzák haza. A tervezett nyolc-tíz nap helyett így végül több mint kilenc hónapot töltött a világűrben két űrhajós. Hosszú küldetésük 2025. március 18-án ért véget, miután földet értek Florida partjainál.

