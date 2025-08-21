Visszavonult Butch Wilmore, a Starliner űrben rekedt asztronautája

Pontosan 25 évnyi szolgalát után visszavonult a NASA-tól Barry „Butch” Wilmore űrhajós, akit a Starliner egyik űrben rekedt asztronautájaként ismert meg a világ. A NASA közlése szerint Wilmore az ügynökségnél töltött ideje alatt négy különböző űrhajó fedélzetén utazott, és összesen 464 napot töltött a világűrben.
A most 62 éves Butch Wilmore 1962. december 29-én született, a Tennessee Egyetemen repülőgép-mérnök végzettséget szerzett. Az Egyesült Államok haditengerészeténél berepülő pilótaként szolgált, a NASA 2000 júliusában válogatta be űrhajós programjába, ahol pontosan 25 éve, 2000 augusztusában kezdte meg a kiképzést.
Az űrügynökségnél töltött két és fél évtizede alatt háromszor járt a világűrben, először 2009-ben. Ekkor az Atlantis űrsikló fedélzetén repült a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ahol társaival csaknem 11 napot töltött. Legközelebb 2014 szeptemberében utazott az ISS-re, ezúttal az orosz Szojuz TMA–14M űrhajóval, és több mint 167 napot töltött a Földön kívül.
Utolsó űrrepülését nemrég hajtotta végre, 2024. június 5-én indult útnak az űrállomásra, ahol az eredeti tervek szerint alig több mint egy hetet töltött volna társával, Suni Williams asztronautával. A repülés során azonban héliumszivárgást észleltek járművük műszerei, amelynek 28 manőverező hajtóművéből öt le is állt. A meghibásodás miatt a NASA végül úgy döntött, hogy a Starlinert utasok nélkül küldi haza, az űrhajó legénysége így hosszú hónapokra az űrállomáson rekedt.
Végül 286 napot töltöttek a világűrben, ez idő alatt 4576-szor kerülték meg a Földet és összesen csaknem 200 millió kilométert utaztak.
Magyar idő szerint 2025. március 18-án, 22:57-kor tértek vissza a bolygóra.
Hosszú pályafutása után Wilmore öt űrsétát is végrehajtott, amelyek alkalmával összesen 31 órát és 2 percet töltött a nyílt világűrben. A NASA és munkatársai elhivatott, inspiráló személyként emlékeznek, aki kiemelkedő műszaki ismeretekkel rendelkezett. Távozásával a NASA rövid időn belül két ismert űrhajósát is elvesztette, idén ugyanis elhunyt Jim Lovell, az Apollo–13 parancsnoka, igaz ő már 1991-ben visszavonult az ügynökségtől.
