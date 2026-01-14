csalókkiberbiztonságrevoluttelefonos csalás
Új funkcióval segít lebuktatni a csalókat a Revolut

Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
24.hu
2026. 01. 14. 10:19
Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Új biztonsági funkciót vezetett be a Revolut, amely képes jelezni, ha magát banki ügyintézőnek kiadó csaló hív fel minket. Az alkalmazáson belüli hívásazonosítás képes valós időben igazolni, hogy valóban a Revolut alkalmazottjával beszélünk-e – írja a Revinfo.hu.

Ez a megoldás jelentősen megnehezíti a telefonos csalók dolgát, mivel nem elegendő a hívószámot hamisítaniuk, az alkalmazásban is hiteles jelenlétre lenne szükségük. Ha a Revolut alkalmazottja hív valakit telefonon, az alkalmazásban egy jól látható banner vagy felugró értesítés jelenik meg, amely egyértelműen megerősíti, hogy a hívás valóban a Revoluttól érkezik.

Amennyiben nincs ilyen értesítés, a hívás nagy valószínűséggel csalási kísérlet, ezért érdemes azonnal megszakítani.

Ha nem a Revoluttól érkezik a hívás, az applikáció ezt is jelzi az alábbi módon:

Revinfo.hu

Ha a felhasználó erre piros sávra rányom, bejelentheti a csalást.

A biztonsági funkciót az iOS-készülékeken (iPhone) nem kell külön beállítani, ha hívás közben megnyitjuk a Revolut alkalmazást, a megerősítő banner automatikusan megjelenik.

Androidos eszközökön viszont manuálisan kell engedélyezni a funkciót. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a bal felső sarokban található profilikonra, majd a Biztonság menüpontra koppintunk. Ezen belül a Tartsd távol a csalókat opciót kell kiválasztani, amellyel engedélyezni tudjuk a hívásazonosítást.

