Sosem történt még ilyen: négy űrhajóst evakuálnak a Nemzetközi Űrállomásról

Most először fordul elő, hogy űrhajósok egészségügyi problémája miatt néhányaknak korábban kell elhagyniuk a Nemzetközi Űrállomást

– jelentette be a NASA, miután kiderült, hogy az egyik űrhajós megbetegedett az űrben.

A NASA nem nevezte meg, hogy melyik űrhajósánál alakult ki az egészségügyi probléma, ahogy azt sem, hogy mi baja van. Az azonban bizonyos, hogy a Crew-11 misszió négyfős legénységének egyik tagjáról van szó, akinek állapota stabil. A Crew-11 csapata Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajósokból áll, akik augusztus 2. óta tartózkodnak az ISS-en.

Miért kell evakuálni a négy űrhajóst?

A NASA frissen kinevezett vezetője, Jared Isaacman elmondta: a megfelelő diagnosztikai módszer és kezelési lehetőség nem áll rendelkezésre a Nemzetközi Űrállomáson az űrhajós meggyógyításához, ezért döntöttek az ütemterv megváltoztatása mellett.

Mindig a helyes dolgot fogjuk tenni az űrhajósainkért, ahogy most is felismertük, hogy a Crew-11 küldetésének vége. Szinte minden céljukat elérték, a Crew-12 pedig heteken belül el fog indulni az ISS-re. Ez egy alkalmas időpont – amikor a jármű készen áll és az időjárás is engedi –, hogy hazahozzuk a legénységet

– mondta.

A missziónak alapjáraton valamikor február második felében kellene véget érnie. Az indulás ütemterve még kidolgozás alatt van, de a következő napokban várhatóan sor kerül majd a visszatérés pontos bejelentésére.