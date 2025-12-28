artemis-programegyesült államokholdbázisholdra szállás
Nincs lejátszva a meccs: bárki megnyerheti még az új űrversenyt

Donald Trump és Hszi Csin-ping elnökök a NASA, illetve a Kínai Nemzeti Űrügynökség emblémái előtt.
admin Stéger Dávid
2025. 12. 28. 18:05
Az Egyesült Államok hosszú évtizedek óta világelső az űrkutatásban, vezető szerepe azonban meginogni látszik. A Hold meghódításáért folytatott űrversenyben Kína egyre inkább felzárkózik, miközben a NASA már sokadik alkalommal kénytelen elhalasztani fontos küldetéseit, az amerikai magánűrcégek missziói közül pedig több is kudarccal végződött. Megnéztük, hogyan áll jelenleg a két nemzet űrprogramja, hogy megjósoljuk: melyikük vetheti meg elsőként a lábát a Holdon.

Donald Trump 2024-es választási győzelme után úgy nézett ki, komoly változások történhetnek az amerikai űrprogramban. Az elnök már a beiktatása előtt arról beszélt, hogy embert küld a Marsra, sok szakértő pedig azt várta, felgyorsítja majd a Holdat célzó Artemis-program haladását is. 2025 ezzel szemben inkább csak visszalépéseket hozott: az új elnök jelentős forrásokat tervez megvonni a NASA-tól, miközben több fontos küldetés végrehajtását elhalasztották.

A cikk tartalmából

Kína és az Egyesült Államok a Hold meghódításáért szállt versenybe, a következő években pedig el is dőlhet, melyik nemzet lesz az, amelyik

  • előbb küld embert a Holdra,
  • épít fel állandó bázist az égitesten
  • és juttat űrhajóst a Marsa.

Mutatjuk, hogyan áll jelenleg a két szuperhatalom űrprogramja.

