Nincs lejátszva a meccs: bárki megnyerheti még az új űrversenyt

Donald Trump 2024-es választási győzelme után úgy nézett ki, komoly változások történhetnek az amerikai űrprogramban. Az elnök már a beiktatása előtt arról beszélt, hogy embert küld a Marsra, sok szakértő pedig azt várta, felgyorsítja majd a Holdat célzó Artemis-program haladását is. 2025 ezzel szemben inkább csak visszalépéseket hozott: az új elnök jelentős forrásokat tervez megvonni a NASA-tól, miközben több fontos küldetés végrehajtását elhalasztották.
A cikk tartalmából
Kína és az Egyesült Államok a Hold meghódításáért szállt versenybe, a következő években pedig el is dőlhet, melyik nemzet lesz az, amelyik
- előbb küld embert a Holdra,
- épít fel állandó bázist az égitesten
- és juttat űrhajóst a Marsa.
Mutatjuk, hogyan áll jelenleg a két szuperhatalom űrprogramja.
