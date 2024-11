Trump négy éven belül el akar jutni a Marsra

A 2024-es amerikai elnökválasztási kampány sok egyéb mellett egy új barátság kezdetét is jelentette Donald Trump republikánus politikus és Elon Musk, a SpaceX elnök-vezérigazgatója között. Trump újraválasztásával a milliárdos Marsot érintő álmai végre valóra válhatnak, az elnöknek ugyanis hozzá hasonlóan szintén komoly ambíciói vannak a világűrrel kapcsolatban.

A republikánus politikus már az első ciklusában is bizonyította, hogy elkötelezett az űrkutatás felé: hivatali ideje alatt megalapította az Egyesült Államok Űrhaderejét, valamint újraalapította a hadsereg űrparancsnokságát és a Nemzeti Űrtanácsot is. Ezek a szervezetek elsősorban az űrtechnológia harcászati, illetve védelmi alkalmazásában játszanak szerepet. Szintén az ő nevéhez fűződik az NASA Artemis-programjának megszületése, amelynek célja újabb űrhajósok juttatása a Holdra, illetve tartós emberi jelenlét kiépítése az égitesten, ennek részét képezi egy állandó holdbázis is. De pontosan mik a tervei a következő négy évre?

Elon, indítsd a rakétákat!

Trump győzelmi beszédében kiemelte, hogy új korszakot nyit majd az Egyesült Államok történelmében, és visszaszerzi az ország globális vezető szerepét. Ebben pedig, úgy tűnik, az űrkutatás is nagy szerepet kap, ugyanis az elnök szónoklatában hosszasan méltatta Elon Muskot, valamint a SpaceX teljesítményeit.

A Republikánus Párt 2024-es programjában is szó esik az világűrről, és ebben azt írják, hogy vezetésük alatt az Egyesül Államok gyártóipart fog kiépíteni Föld körüli pályán, asztronautákat juttat a Holdra, majd onnan a Marsra. Ezek mellett megerősíti az együttműködését a kereskedelmi űriparral, hogy közösen forradalmasítsák az ország képességét a világűrben éléshez, illetve az ott található források eléréséhez.

Trump a megszólalásaiban további ígéreteket is tett: egy augusztusi beszédében például elhangzott, hogy létrehozná az Nemzeti Űr Gárdát, amelynek tagjai tartalékosként, illetve részmunkaidősként támogathatják majd az Űrhaderő küldetéseit. Egy másik beszédében pedig a következőt mondta:

Elon, indítsd a rakétákat, mert még az elnökségem vége előtt el akarjuk érni a Marsot!

A Marsra jutás, úgy tűnik, Trump és Musk közös álma. Egy szeptemberi, X-en közzétett bejegyzésében a milliárdos arról írt, hogy 2026-ig a SpaceX öt, legénység nélküli űrhajót tervez küldeni a Marsra. Ha pedig azok sikeresen landolnak a bolygó felszínén, akkor 2028-ig ember is elérhet az égitestre, vagyis még éppen Trump elnöksége alatt.