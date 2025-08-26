„Támadás alatt a NASA” – aggódva figyelik a tudósok az űrügynökség sorsát

A NASA hátralép a klímakutatás és a földtudományok területétől, hogy minden erőforrását az űrkutatás felé fordítsa – erről beszélt Sean Duffy, az űrügynökség ideiglenes igazgatója a Fox Business műsorában. A döntés számos fontos küldetés végét jelentheti, sok tervezett misszió pedig meghiúsulhat, ami súlyos visszalépésekhez vezethet például az időjárás-előrejelzés és az éghajlatfigyelés terén. A tudósok jelentős része aggodalommal fogadta a NASA új irányvonalát, amely mögött nehéz nem Donald Trump elnököt látni.

Több tucat küldetést kaszálhatnak el

Félreállunk a klímatudománytól és sok minden mástól is, amit az előző vezetés prioritásként kezelt. Mostantól minden tudományos munkánk a felfedezést fogja szolgálni, mert ez a NASA küldetése, nem a földtudományos megfigyelések

– fogalmazott Duffy az augusztus 14-én sugárzott adásban.

A bejelentés nem volt teljesen váratlan, a NASA belső munkatársai ugyanis egy héttel korábban kiszivárogtatták a sajtónak, hogy az űrügynökség két fontos tudományos műhold küldetésének idő előtti befejezését tervezi, méghozzá a Fehér Ház utasítására. Az érintett eszközök az OCO-2 és OCO-3 nevű műholdak, amelyek a légkörben található szén-dioxid mennyiségét és eloszlását figyelik.

Utóbbi a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatva működik, előbbi pedig önállóan kering Föld körüli pályán, ezért lekapcsolása azzal járna, hogy belezuhan a bolygó légkörébe, ahol porrá ég.