Először észleltek villámlásokat a Marson

Egy friss tanulmány alapján első alkalommal sikerült marsi villámlásokat detektálni – írja a ScienceAlert. A NASA Perseverance roverje által készített felvételeken olyan elektromos kisüléseket azonosítottak, amelyek a bolygó heves porviharai és örvénylő porördögei során keletkeztek.

Két marsi év alatt összesen 55 eseményt észleltek.

A szakértők régóta gyanították, hogy az égitest ritka légkörében adottak lehetnek a feltételek a villámlásokhoz, de ezt eddig egyértelműen nem sikerült igazolni.

Villámlás akkor következik be, amikor az atmoszféra turbulens körülményei közepette a részecskék egymáshoz ütköznek, dörzsölődnek, és emiatt elektromos töltés keletkezik. Ennek felhalmozódása végül kisüléshez vezet. A Földön villámlás bárhol létrejöhet, nemcsak zivatarokban, hanem például vulkáni hamufelhőkben vagy homokviharokban is.

Ugyan a Mars főként szén-dioxidból álló légköre sokkal ritkább és szárazabb a miénknél, a szakértők felvetették már, hogy hasonló folyamatok ott is zajlanak. Más bolygók, így a Jupiter és a Szaturnusz esetében leírtak már villámlást, a Marson viszont nem.

A modellek alapján a potenciális elektromos kisülések a felszín közelében alakulhatnak ki, ahol a légköri nyomás magasabb. Szerencsére a marsjárók, így a Perseverance éppen a felszínen dolgoznak.

Villámlás és mennydörgés a Marson

Baptiste Chide, a Toulouse-i Egyetem munkatársa és kollégái a közelmúltban a SuperCam nevű műszer mikrofonjának adatait elemezték. Több mint 28 órányi felvételt vizsgáltak át a kavargó porhoz kötődő elektromos kisülések jelei után kutatva, és végül 55 eseményt találtak.

Hét villámlást teljes egészében, nagyon gyenge, mennydörgésszerű hanggal együtt rögzített.

Az adatok ellenőrzésére a Földön egy SuperCam-replikával folytattak teszteket: elektromos kisüléseket rögzítettek, megismételve a marsi felvételek profilját.

Érdekes módon a magas porkoncentráció önmagában nem volt elegendő az elektromosság előállításához. Az 55-ből 54 esemény kifejezetten erős marsi szelek közepette történt, többnyire a porviharok frontjában.

Fontos kiemelni, hogy a vörös bolygó villámai merőben eltérnek a földiektől. Észlelésük ennek ellenére jelentős eredmény a kutatók számára, és többek között hozzájárulhat a jövőbeli marsi eszközök jobb védelméhez. További érdekesség, hogy egyes szakértők szerint a földi élet kialakulásában villámlások is szerepet játszottak, így az új adatoknak asztrobiológiai vetülete is lehet.