„A birodalmak mindig a jószándékú diktátort keresik” – interjú Karen Hao MI-szakértővel

A cikk tartalmából
Az AI birodalma könyv szerzője a 24.hu-nak nyilatkozva többek között arról beszélt,
- hogy az MI-cégek olyan forrásokat sajátítanak ki, amelyek nem az övéik, „lekaparják az internetet”.
- A mesterséges intelligencia fejlesztését egyfajta vallási küldetésnek tartják, így pedig kevesebb szó esik a tevékenységeik következményeiről.
- A vállalatok sokszor a helyi közösségeket kizárva hozzák létre telepeiket, amelyek jelentős hatással vannak a vízkincsre, és az energiafelhasználásra.
- A piacvezető OpenAI Kenyában dolgoztatott embereket, akiknek nyolc órában az internet legsötétebb bugyrait kellett pásztáznia, hogy segítsék a mesterséges intelligenciát ezek kiszűrésében.
- A cégek birodalmat építenek, de vezetőik nem elszámoltathatók.
