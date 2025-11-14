az ai birodalmainterjúkaren haomesterséges intelligencia
Tech

„A birodalmak mindig a jószándékú diktátort keresik” – interjú Karen Hao MI-szakértővel

Adrián Zoltán / 24.hu
Karen Hao
admin Lányi Örs
2025. 11. 14. 15:09
Adrián Zoltán / 24.hu
Karen Hao
Budapesten is bemutatta nagysikerű könyvét Karen Hao, akit a Time Magazin a világ 100 legbefolyásosabb személye között nevezett meg a mesterséges intelligencia területén. Az AI birodalma könyv szerzője a 24.hu-nak is interjút adott, melynek során többek között az MI-vállalatok vallási intézményként való működéséről, Donald Trump újraválasztásának hatásairól, valamint a mesterségesintelligencia-lufi kidurranásáról is beszélt.
A cikk tartalmából

Az AI birodalma könyv szerzője a 24.hu-nak nyilatkozva többek között arról beszélt,

  • hogy az MI-cégek olyan forrásokat sajátítanak ki, amelyek nem az övéik, „lekaparják az internetet”.
  • A mesterséges intelligencia fejlesztését egyfajta vallási küldetésnek tartják, így pedig kevesebb szó esik a tevékenységeik következményeiről.
  • A vállalatok sokszor a helyi közösségeket kizárva hozzák létre telepeiket, amelyek jelentős hatással vannak a vízkincsre, és az energiafelhasználásra.
  • A piacvezető OpenAI Kenyában dolgoztatott embereket, akiknek nyolc órában az internet legsötétebb bugyrait kellett pásztáznia, hogy segítsék a mesterséges intelligenciát ezek kiszűrésében.
  • A cégek birodalmat építenek, de vezetőik nem elszámoltathatók.
