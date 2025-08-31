„Aki a törvény ellen van, az a gyermekbántalmazók oldalán áll” – óriási a felháborodás a britek elhibázott gyermekvédelmi törvénye miatt

Az Egyesült Királyságban július végén hivatalosan is életbe lépett a fiatalok internetes védelmét szolgáló Online Safety Act (OSA), melynek értelmében minden „káros tartalmat” bemutató oldalon kötelezően be kell vezetni valamilyen életkor-ellenőrzési rendszert. Ennek több formája lehet: személyi igazolvánnyal, útlevéllel, bankkártyával, de akár egy szelfivel is áteshetnek az ellenőrzésen a felhasználók – utóbbit a mesterséges intelligencia elemzi, eldöntve, valóban elmúltak-e 18 évesek.

A legtöbb cikkben arról lehet olvasni, hogy a szabályozás a pornóoldalakat veszi célba. Ennek hatása gyorsan meg is látszott: a legnépszerűbb pornóoldal, a Pornhub néhány hét alatt több millió felhasználót veszített. Az Ofcom, vagyis az Egyesült Királyság hivatalos távközlési és médiaszabályozó hatóságának hivatalos kommunikációja szerint azonban a szabályozás nem csak a netes pornóhoz való hozzáférést korlátozza, ugyanis minden olyan oldal a törvény hatálya alá esik, amelyen „pornográfiával, önkárosítással, öngyilkossággal, és étkezési zavarokkal kapcsolatos tartalom” jelenik meg.

Ez a megfogalmazás a szakértők szerint elég szabados, és mivel a brit hatóságok komoly bírságokat határoztak meg azokkal szemben, akik nem tartják be a törvényt, pontosan az következett be, amitől a kritikusok tartottak: túlkorrekcióba kezdtek a weboldalak üzemeltetői.

Habár a netes pornóval való leszámolás volt a cél, a Spotify is bevezetett egy életkor-ellenőrzési kaput az olyan előadóknál, akiknek a szövegeiben szóba kerülnek a fent említett témák. Vagyis kis túlzással minden zenekarnál. Hasonlóképpen járt el a YouTube is rengeteg tartalom esetében, még akkor is, ha a videók edukációs célokat szolgáltak.

A legnépszerűbb internetes fórumként számon tartott Reddit, amely sokáig a netes anonimitás zászlóvivője volt, a streamingoldalakhoz hasonlóan drasztikus lépéseket tett: több egészségügyi, LMBTQ-jogi és szexuális zaklatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó aloldalt is ilyen ellenőrzési kapu mögé zárt. Ha ez nem lenne elég, a Wikipédia bizonyos oldalait is ellenőrzéshez kötötték, annak ellenére is, hogy az üzemeltető törvényi úton vitatja a szabályozást.

Az X-en és más közösségi oldalakon a háborús tudósításokról szóló tartalmak és videók elérését is korlátozták, a szigorú fellépéstől tartva pedig több kisebb, szülői kérdésekkel és szexuális tanácsadással foglalkozó oldal is inkább lehúzta a rolót. Az Egyesült Királyságban tehát jelentős felháborodás váltott ki a törvény hatálybalépése: a brit parlament oldalán elérhető petíciót néhány hét alatt már több mint 500 ezren írták alá.

A kritikusok szerint amellett, hogy az ellenőrzési megoldások közel sem hibátlanok, valójában csak a veszélyesebb, kevésbé ellenőrzött oldalak felé terelik a tiniket. Emellett pedig felvetődik az adatbiztonság kérdése is, ugyanis a brit kormány teljesen átengedte az életkor-ellenőrzést a külföldi, profitorientált cégeknek.

Nem most kezdődött ez a vita