Csúnyán nekiment az Apple a Windows-nak

A nagy tech cégek között nem szokatlan, hogy kisebb adok-kapok alakul ki: a Google például nemrégiben, a Pixel 10 mobilt bemutató videójában amiatt szállt bele az Apple-be, mert az iPhone-ok mesterséges intelligencia funkciói sokat késnek, és hibásak is. Legújabb reklámjában az Apple azonban nem kapta, hanem adta a pofont, méghozzá a Microsoftnak, írja a hvg.

A 8 perces reklámvideó egy fiktív, The Underdogs nevű vállalatot követ, amely épp egy szakkiállításra készül, amikor beüt a krach: az esemény közepén kékhalál tűnik fel minden PC-n. Erre hatalmas káosz tör ki, mintha csak eljött volna a világvége. Van azonban egy stand, ahol nem Windows PC-k, hanem Apple számítógépek vannak, ezek pedig gond nélkül működnek.

Ezt az mutatja, hogy be is fut rá egy FaceTime-hívás. A vonal másik felén egy IT-guru áll, aki leírja a problémát, amit aztán az „átlagember” nyelvére is lefordítanak:

Ez egy PC-probléma, a Macek biztonságban vannak.

A reklámvideói egyértelműen a 2024 júliusi Crowdstrike-incidensre utal, amikor is a Windows partnercége egy problémás szoftverfrissítést küldött ki, melynek következtében pedig mintegy 8,5 millió eszköznél jelent meg a kékhalál, sokaknál pedig hosszú óráig, napokig ott is maradt.