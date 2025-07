Botrányos újítást hoz vissza az Apple

Az Apple jelentős lemaradásban van mesterséges intelligencia terén a konkurensekhez képest, még ha az elmúlt hónapokban sikerült is jó néhány Apple Intelligence-funkciót elérhetővé tenni a felhasználóknak. Ezek között volt egy AI-alapú összefoglaló funkció is, amelyet kisvártatva vissza is kellett vonnia a cupertinói cégnek, miután azt a látszatot keltette, hogy több híroldal hamis híreket tett közzé.

Az összegző funkció a BBC News nevében küldött ki olyan értesítést, mintha a New Yorkban Brian Thompson vezérigazgató életét kioltó Luigi Mangione letartóztatása után lelőtte volna magát. Később aztán a The New York Times három különböző témájú cikkét összesítette egy értesítésbe, amelynek eredményeként az jött ki, hogy az izraeli miniszterelnök „Benjamin Netanjahut letartóztatták”.

Ezek közül természetesen egy sem volt igaz.

Most azonban a 9to5Mac arról ír, hogy bő fél év elteltével sikerült kijavítani a funkciót, ugyanis az AI-alapú összegzés újra felbukkant az ősszel érkező iOS 26 negyedik bétájában. A frissítés a várakozások szerint lehetővé teszi az értesítési összefoglalók engedélyezését a „Hírek és szórakozás” kategóriájú alkalmazásokhoz.

Az Apple azonban úgy tűnik, tanult a korábbi hibájából. Ha úgy dönt, hogy engedélyezi az összefoglalók kiküldését, egy piros betűs figyelmeztetés jelenik meg: „Az összefoglalás megváltoztathatja az eredeti címek jelentését. Ellenőrizze az információkat”. Emellett most már arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az értesítési összefoglalókkal kapcsolatos aggályokat közvetlenül az Apple-nek jelentsük.