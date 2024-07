8,5 millió számítógépet borított meg a globális leállást előidéző szoftverfrissítés

A Microsoft adatai szerint nagyjából 8,5 millió Windows operációs rendszert futtató számítógépen okozott kék halált az a szoftverfrissítés, amit a CrowdStrike nevű cég egyik kiberbiztonsági szoftveréhez adtak ki július 19-én – írja a Reuters.

A probléma csak a redmondi cég által fejlesztett Windows operációs rendszert használó számítógépeket és szervereket érintette, és a Microsoft állítja, ők nem felelősek a bolygón végigsöprő leállásokért, illetve azt is kiemelték, hogy a probléma a Föld windowsos számítógép-állományának mindössze 1 százalékát érintette.

Az ügy hátterét és tanulságait külön cikkben fejtettük ki.

A július 19-ei esetet a szakértők már most minden idők egyik legnagyobb informatikai kimaradásaként tartják számon, hiszen a CrowdStrike vállalat Falcon Sensor nevű termékével kapcsolatos hiba számos banki szolgáltatót, és a komplett légiközlekedési szektort órákra megbénította, az pedig már csak hab a tortán, hogy az információáramlás is sok helyen akadozott: több tévétársaság egyszerűen nem tudta sugározni az adását a nap korai óráiban. Emellett a tömegközlekedés és az egészségügyi szolgáltatások is akadoznak több országban: Angliában a gyógyszerkiadást, Németországban a nem életmentő műtéteket állították le, az USA-ban sok helyen elérhetetlenné vált a 911 segélyvonal.