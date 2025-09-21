samsungandroid 16frissítés
Ezek a Samsung mobilok kapják meg hamarosan az Android 16-ot

admin Birkás Péter
2025. 09. 21. 12:08
Varga Jennifer / 24.hu
Októberben és novemberben több tucat eszközre jön az új rendszer.

A Samsung szeptember folyamán indította el az idén debütált Galaxy S25 termékcsalád (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) frissítését az Android 16 alapú One UI 8 kezelőfelületre, az alábbiakban pedig összeszedtük, hogy a gyártó jelenlegi menetrendje alapján mely készülékekre és mikor várható az új rendszer.

Októberben:

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A25
  • Galaxy A56
  • Galaxy A53
  • Galaxy Quantum 6
  • Galaxy Quantum 5
  • Galaxy Quantum 4
  • Galaxy Quantum 3
  • Galaxy Buddy 4
  • Galaxy Jump 4
  • Galaxy Wide 8
  • Galaxy XCover 7 Pro

Novemberben:

  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab Active 5 Pro
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15
  • Galaxy A24
  • Galaxy A33
  • Galaxy Wide 7
  • Galaxy Buddy 3
  • Galaxy Jump 3
  • Galaxy Jump 2
