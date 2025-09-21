Ezek a Samsung mobilok kapják meg hamarosan az Android 16-ot

A Samsung szeptember folyamán indította el az idén debütált Galaxy S25 termékcsalád (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) frissítését az Android 16 alapú One UI 8 kezelőfelületre, az alábbiakban pedig összeszedtük, hogy a gyártó jelenlegi menetrendje alapján mely készülékekre és mikor várható az új rendszer.
Októberben:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A25
- Galaxy A56
- Galaxy A53
- Galaxy Quantum 6
- Galaxy Quantum 5
- Galaxy Quantum 4
- Galaxy Quantum 3
- Galaxy Buddy 4
- Galaxy Jump 4
- Galaxy Wide 8
- Galaxy XCover 7 Pro
Novemberben:
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Wide 7
- Galaxy Buddy 3
- Galaxy Jump 3
- Galaxy Jump 2