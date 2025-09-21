Ezek a Samsung mobilok kapják meg hamarosan az Android 16-ot

A Samsung szeptember folyamán indította el az idén debütált Galaxy S25 termékcsalád (S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge) frissítését az Android 16 alapú One UI 8 kezelőfelületre, az alábbiakban pedig összeszedtük, hogy a gyártó jelenlegi menetrendje alapján mely készülékekre és mikor várható az új rendszer.

Októberben:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy A56

Galaxy A53

Galaxy Quantum 6

Galaxy Quantum 5

Galaxy Quantum 4

Galaxy Quantum 3

Galaxy Buddy 4

Galaxy Jump 4

Galaxy Wide 8

Galaxy XCover 7 Pro

Novemberben:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy Wide 7

Galaxy Buddy 3

Galaxy Jump 3

Galaxy Jump 2