Samsung Galaxy S23-széria: megint minden egy kicsit jobb lett

A Samsung az elmúlt évek bejáratott menetrendje szerint február elején bemutatta a legújabb csúcstelefonjait (név szerint a Galaxy S23, Galaxy S23+ és Galaxy S23 Ultra készülékeket), amik hatalmas meglepetéseket ezúttal sem tartogatnak, minden kicsit jobb, gyorsabb és nagyobb lett, az innovációt viszont teljes egészében nélkülözik a 400 ezer forintról induló mobilok.

A Samsung Galaxy S23 mobilokról már tavaly év végén elkezdtek ömleni az információk az internetre, így a február 1-re hirdetett hivatalos bemutató időpontjára sok puskapor nem maradt a gyártó tarsolyában, a leleplezés lényegében csak a pontos árakat illetően tartogatott újdonságot azok számára, akik figyelemmel kísérték az elmúlt három hónap híreit mobiltelefonos fronton. Viszont azoknak sincs sok meglepetés, akik nem követték a szivárgásokat: a Samsung ismét három modellt mutatott be, amik külsőre minimálisan különböznek a tavalyi változatoktól és hardver szempontjából is annyi történt, hogy minden kicsit gyorsabb, nagyobb és jobb lett.

Samsung Galaxy S23 és S23+

A belépő szintű Galaxy S23 és a valamivel nagyobb, illetve jobban felszerelt Galaxy S23+ modelleket külsőre leginkább az különbözteti meg a tavalyi S22 variánsoktól, hogy a hátlapról eltűnt a kamerákat körülölelő fém sziget, a lencsék immár a prémium hatást keltő, de továbbra is műanyag burkolatból állnak ki. Megmaradtak a lekerekített szélek, a sík képernyő és a kamerák elrendezése is ugyanaz, mint egy évvel ezelőtt. A dizájn letisztult, a készülékeket kézbe véve azonnal érződik, hogy ezek minőségi telefonok, izgalmat és lelkesedést viszont jó eséllyel senkiből nem váltanak ki – már csak azért sem, mert a kiszivárgott képek miatt hetek óta tudható volt, hogy a külsőségeket illetően nem erőltette meg magát a Samsung.

Ugyanez igaz a burkolat alatti komponensekre is: némi tapasztalattal bárki meg tudta volna jósolni, miben lesznek mások ezek a mobilok, mint a 2022-es változatok. Ami üdvös változás, hogy a cég már Európában sem borzolja az idegeket a saját fejlesztésű Exynos chipekkel, a telefonokba az S23 szériára optimalizált Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 processzor került, méghozzá 8 GB RAM társaságában. Emellett mindkét mobilnál ugyanazt a 12 megapixeles szelfikamerát kapjuk, a hátalpra pedig egy 50 megapixeles főkamera, egy 12 megapixeles széleslátószögű egység, illetve egy 10 megapixeles, 3x optikai nagyításra képes telefotó egység került.

Az S23 és az S23+ idén is főleg a képernyő méretében (6,1 hüvelyk és 6,6 hüvelyk) és az akkumulátor kapacitásában (3900 és 4700 mAh) különbözik, a Plus modell emellett a tárhely terén mutat jelentős eltérést, ugyanis itt 256 GB-ról és nem 128 GB-ról indulunk. A töltés viszont megegyezik: a vezetékes végre 45 wattos, viszont vezeték nélkül be kell érnünk 10 wattal. Az S23+ extráiért viszont közel 120 ezerrel többet kell fizetni, ugyanis amíg az S23-nál az induló ár 409 990 forint (8 GB/128 GB), addig a nagytestvérnél (8 GB/256 GB) ez az összeg már 524 990 forint.

Galaxy S22 és Galaxy S22+ árak:

Samsung Galaxy S23 (8/128 GB): 409 990 Ft

Samsung Galaxy S23 (8/256 GB): 439 990 Ft

Samsung Galaxy S23+ (8/256 GB): 524 990 Ft

Samsung Galaxy S23+ (8/512 GB): 574 990 Ft

Samsung Galaxy S23 specifikációk:

Kijelző: 6,1 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi

6,1 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi Processzor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 128/256 GB

128/256 GB Hátlapi kamerák: 50 MP főkamera (85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP széleslátoszögű (120°, f/2.2, 13mm); 10 MP telefotó (36°, f/2.4, 69mm, 3x otpikai zoom)

50 MP főkamera (85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP széleslátoszögű (120°, f/2.2, 13mm); 10 MP telefotó (36°, f/2.4, 69mm, 3x otpikai zoom) Szelfikamera: 12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)

12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Akkumulátor: 3900 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés

3900 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Súly: 167 gramm

167 gramm Egyéb: 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos

5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos Operációs rendszer: Android 13 + One UI 5.1

Android 13 + One UI 5.1 Színek: Fantomfekete, Krém, Zöld, Levendula

Samsung Galaxy S23+ specifikációk:

Kijelző: 6,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi

6,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi Processzor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm Memória: 8 GB

8 GB Háttértár: 256/512 GB

256/512 GB Hátlapi kamerák: 50 MP főkamera (85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP széleslátoszögű (120°, f/2.2, 13mm); 10 MP telefotó (36°, f/2.4, 69mm, 3x otpikai zoom)

50 MP főkamera (85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP széleslátoszögű (120°, f/2.2, 13mm); 10 MP telefotó (36°, f/2.4, 69mm, 3x otpikai zoom) Szelfikamera: 12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)

12 MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+) Akkumulátor: 4700 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés

4700 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

157,8 x 76,2 x 7,6 mm Súly: 195 gramm

195 gramm Egyéb: 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos

5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos Operációs rendszer: Android 13 + One UI 5.1

Android 13 + One UI 5.1 Színek: Fantomfekete, Krém, Zöld, Levendula

Samsung Galaxy S23 Ultra

A harmadik készülék az abszolút csúcsnak számító Galaxy S23 Ultra, amin szintén nincs a hátlapi kamerákat körülölelő fém sziget (bár ezen a modellen már tavaly sem volt), és a dizájn továbbra is a megboldogult Galaxy Note-szériát idézi, ennek megfelelően a készülékházból előhúzható stylus (S Pen) sem hiányzik a csomagból. A belsőséget illetően persze itt sincsenek nagy meglepetések.

Adott az S23 mobilokhoz finomhangolt Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 processzor, ami mellé akár 12 GB memória is járhat, 256 GB-ról indul a háttértár, 6,8 hüvelykes a lekerekített szélű kijelző, az akkumulátor pedig 5000 milliamperórás. Ami idén is abszolút csalódás, hogy a Samsung még mindig évekkel totyog a kínai konkurencia mögött: a 609 990 forintról induló csúcstelefonjukban ugyanis még mindig 45 watt a vezetékes töltés maximuma, vezeték nélkül pedig továbbra is be kell érni a lassan már nevetségesnek számító 10 wattal.

Ahol nagyot gurít az S23 Ultra, az a hátlapi kameraszett: a fő egység 200 megapixeles (itt a gyártó legújabb szenzorát kapjuk), és emellé jön egy 12 megapixeles széleslátószögű egység, illetve két 10 megapixeles telefotó kamera, amik lehetővé teszik a 10x optikai és a 100x digitális nagyítást.

A telefont ugyan már kézbe vehettük, alapos tesztre viszont még nem volt lehetőség, de elöljáróban elmondható, hogy ezzel a rendszerrel rossz képeket aligha lőhetők. Ez persze már igaz volt a Galaxy S22 Ultrára is, és a magunk részéről meglepődnénk, ha akkora lenne az előrelépés a tavalyi modellhez képest, hogy egy laikus képes legyen különbséget tenni a két mobillal készült képek között. Persze ha szerencsénk van, egy teszt még rácáfolhat a prekoncepciónkra.

A gyártó az összes modell esetében izgalmas szoftveres fejlődést ígér (többek között a képalkotás terén), ezt leszámítva viszont az Ultra is csak a mostanra megszokott kötelezőt hozza. Ahogy a másik két S23 variánsnál, itt is adott az IP68 szabvány szerinti por- és vízállóság, a védelemről pedig már a Gorilla Victus 2 üveg gondoskodik. Mindezért elég húzós összeget kér a Samsung, hiszen a hivatalos árak itthon az alábbiak szerint alakulnak.

Galaxy S23 Ultra árak:

Samsung Galaxy S23 Ultra (8/256 GB): 609 990 Ft

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 GB): 689 990 Ft

Samsung Galaxy S23 Ultra (12/1 TB): 789 990 Ft

Samsung Galaxy S23 Ultra specifikációk:

Kijelző: 6,8 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi

6,8 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 500 ppi Processzor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4nm Memória: 8/12 GB

8/12 GB Háttértár: 256/512GB/1TB

256/512GB/1TB Hátlapi kamerák: 200 MP főkamera (85°, f/1.7, 23 mm, OIS); 12 MP széleslátószögű (120°, f/2.2, 13 mm); 10 MP teleobjektív (36°, f/2.4, 69 mm, OIS); 10 MP teleobjektív (11°, f/4.9, 230 mm, OIS, 10x optikai zoom, 100x Space Zoom)

200 MP főkamera (85°, f/1.7, 23 mm, OIS); 12 MP széleslátószögű (120°, f/2.2, 13 mm); 10 MP teleobjektív (36°, f/2.4, 69 mm, OIS); 10 MP teleobjektív (11°, f/4.9, 230 mm, OIS, 10x optikai zoom, 100x Space Zoom) Szelfikamera: 12 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, HDR10+)

12 MP (f/2.2, 80°, 25 mm, HDR10+) Akkumulátor: 5000 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés

5000 milliamperóra, 45 wattos vezetékes-, 10 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

163,4 x 78,1 x 8,9 mm Súly: 234 gramm

234 gramm Egyéb: 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos

5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, IP68, Dual-SIM (2x Nano + eSIM), Dolby Atmos Operációs rendszer: Android 13 + One UI 5.1

Android 13 + One UI 5.1 Színek: Fantomfekete, Krém, Zöld, Levendula

Amit az új mobilokról még érdemes tudni, hogy a Samsung négy operációs rendszer frissítést (tehát még az Android 17 is meg fog érkezni ezekre a készülékekre) és ötévnyi biztonsági frissítést biztosít hozzájuk. Mindhárom telefon február 17-től lesz elérhető hazánkban, az előrendelés pedig február 1-én 19:00 órától él. Utóbbi esetén a gyártó kétszer akkora tárhelyet biztosít a választott készülékhez, mint amekkorát a felhasználó eredetileg választ.