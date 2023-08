Samsung Z Fold5: ennyi pénzért azért még mindig többet várunk

A Samsung a hajlítható kijelzős mobilok piacának egyeduralkodójaként mutatta be júliusban a Z Fold5 készülékét, ami felhasználói élmény tekintetében messze az eddigi legjobb hajtogatható telefon. A cég mérnökeinek végre az előző generációk egyik legnagyobb hibáját is sikerült megoldaniuk, de közben mégsem kapunk annyi újdonságot a továbbra is elképesztően magas árcédula mellé, hogy megérje váltani.

Akik folyamatosan figyelemmel kísérik a mobilpiacot, egy ideje azt tapasztalhatják, hogy az okostelefonok fejlesztésének tempója megtorpant, az elmúlt években szinte tyúklépésben haladnak előre a világ vezető technológiai vállalatai. Persze minden évben fejlettebb chipseteket kapnak a mobilok, folyamatosan javulnak a kamerák és a készüléket működtető operációs rendszerek képességei, egyes gyártók — például a Xiaomi — pedig a töltési sebesség terén és az aksik fejlesztésében feszegetik a határokat. A mobilos kínálatot újradefiniáló készüléket azonban évek óta nem láttunk.

A Samsung még 2019-ben robbantott nagyot, amikor bemutatta az első hajlítható kijelzős mobilját, a minitabletté hajtogatható Galaxy Foldot, majd egy évre rá a kagylótelefonokat idéző Flipet. Persze nem ezek voltak a történelem első hajtogatható képernyős mobiljai, de a Samsung vitte sikerre ezt a megoldást: 2023-ban már az ötödik szériánál tartunk, a Samsung pedig egyértelmű egyeduralkodóvá vált ebben a piaci szegmensben. Érte el mindezt annak ellenére, hogy a Google és számos kínai márka, így az Oppo, a Xiaomi és a Huawei is adott már ki hasonló mobilokat.

A Samsung sokáig küzdött azzal, hogy megoldja a hajtogatható mobilok legnagyobb hátfájását, vagyis hogy a készülék két oldala résmentesen összezárható legyen. Az idei Samsung Galaxy Z Fold5 és Flip5 esetében végre sikerült megoldani ezt a problémát — bár tény, hogy évekkel lemaradva a vetélytársak mögött. A szétnyitható képernyők közepén azonban továbbra is ott éktelenkedik egy jelentős mélyedés, ami finoman szólva sem javít az összképen, ahogy az sem, hogy a technikai specifikációk egy része változatlan a tavalyi modellekhez képest.

Samsung Galaxy Z Fold5

A Z Fold5 érezhetően vékonyabb lett az elődjéhez képest: összecsukva a 15,8 milliméteres vastagság mostanra 13,4 mm-re szelídült, amiben elvitathatatlan szerepe van a zsanértechnológia fejlesztésének. Ahogy azt a Z Fold4-ről szóló tesztünkben is írtuk, a négy generáción át megoldatlan, szárnyak közötti rés komoly probléma volt, ugyanis a szennyeződések ezen át könnyedén bejuthattak a belső képernyőre.

Ez a veszély már nem fenyeget, ugyanis becsukáskor kellemes hangon összecuppan a panel két fele, és a zsanér kialakítása is résmentes.

A képernyő a gyártó ígéretei szerint akár 200 ezer hajlítást is kibír — ez napi kétszázzal számolva közel háromévnyi használatot jelent. Emellett a telefon súlyából is sikerült lefaragnia a dél-koreaiaknak, a friss készülék 10 grammal könnyebb, mint a tavalyi. A Z Fold5 azonban csak vízállónak mondható az IPX8-as tanúsítványával, porállóságról a nyitási mechanika miatt továbbra sem beszélhetünk.

Ezeket leszámítva a kialakítás szinte semmit nem változott tavalyhoz képest. Összehajtott formában egy 6,2 hüvelykes AMOLED panel fogad minket, 904 x 2316 pixeles felbontással, 23,1:9 képaránnyal és 120 Hz-es képfrissítéssel. A külső védelemről egy megerősített Gorilla Glass Victus 2 üveg gondoskodik, ami a tavalyi modellen lévő Victus+-hoz képest 25 százalékkal strapabíróbb. A Samsung, úgy tűnik, nagyon ragaszkodik ehhez a keskeny-magas kialakításhoz, főleg hogy a Google épp ezzel ellentétesen járt el a Pixel Foldnál.

Márpedig a keskeny képernyő nem túl kényelmes egy kicsit zömökebb ujjakkal megáldott férfinak: én például rendre félreütöttem kétkezes módban, az egykezes gépelés viszont sokkal lassabb.

Kihajtogatva egy jóval nagyobb, 7,6 hüvelykes képátlójú, 1812 x 2176 pixel felbontású képernyő fogad minket, ami a káva méretének minimális csökkentésétől eltekintve szintén alig változott a Fold4-hez képest. A panel dinamikus képfrissítéssel bír, így 1 és 120 Hz között változik igénybevételtől függően, emellett továbbra is adott a HDR10+-támogatás. A fényerőt az egy évvel ezelőtti, pazar 1200 nitről sikerült feltornászni 1750-re, így nincs az a napsütés, ami kifogna rajta.

A gombok és egyéb kiegészítők elhelyezkedése változatlan: bal oldalt található a SIM-kártyaolvasó, ami két nanoSIM-et tud befogadni. Bal oldalon alul és felül található a két hangszóró — amikből vélhetően fizikai tér hiányában ismét csak ki lett spórolva a basszus, így a hang meg sem közelíti a Galaxy S23 Ultra elképesztő képességeit. Jobb alul ott a töltőcsatlakozó, oldalt pedig a hangerőszabályzó gombok, illetve a továbbra is a remek reakcióidővel és pontossággal dolgozó ujjlenyomat-olvasó található.

Szinte minden változatlan

A tárhely bővítésére most sincs lehetőség, a 256 gigabájtos, 512 gigabájtos, illetve 1 terabájtos tárhely tekintetében azonban nincs okunk szomorkodni. A RAM, ahogy eddig is, kiviteltől függetlenül 12 gigabájt. Akkumulátor terén ez már a harmadik generáció, ahol nem változtat a Samsung: még mindig ugyanazt a 4400 milliamperórás telepet kapjuk, mint a 2021-es Fold3-ban.

Egy napot könnyen kihúz a telefon, bármennyire intenzív is a használat, azonban a töltési technológia elképesztően elavult.

A Samsung a robbanó Note7 készülékek óta nem igazán mer hozzányúlni a töltési technológiához, és amíg a Xiaomi 120–210 wattos gyorstöltésével akár 7–15 perc alatt is teljesen fel lehet tölteni egy-egy mobilt, addig a Z Fold5-nél a 25 wattos „gyorstöltés” miatt az 50 százalék elérése is nagyjából fél órát vesz igénybe. Ráadásul a 770 ezer forinttól induló telefonhoz nemhogy S-pent nem kapunk (ami jól jönne egy ilyen nagy képernyőnél), de még töltőadaptert sem. Ezeket persze be lehet külön szerezni, de ha az új telefon mellé gyorstöltőt, S-pent, és ez utóbbit befogadó tokot is a kosárba teszünk, a végösszeg könnyen egymillió fölé csúszhat.

A töltési technológia mellett a kamerákon is spórolt a Samsung. Bár 8K/30 fps és 4K/60 fps videókat is készíthetünk, a hátlapon található hármas kamerasziget nagyrészt változatlan: adott az 50 megapixeles széleslátó kamera (f/1.8, 1.0μm) dual-pixel autófókusszal és optikai képstabilizátorral, a 12 megapixeles ultraszéles (f/2.2, 1.12μm) és a 10 MP-es telefotó, háromszoros optikai zoommal. A képminőség végeredményben nem rossz, azonban a kanyarban sincs a Samsung Galaxy S23 Ultrához mérten.

Persze érthető, miért nem a csúcstechnológiás kameraszettet pakolták bele a Z Fold5-be.

Egyrészt a ház sokkal vékonyabb, mint az Ultra esetében (8,9 mm, míg a Foldnál 6,1 milliméter), ami jelentős kompromisszum, ha a kamerák beszereléséről van szó. Másrészt az árat is még jobban megdobta volna, ha a jelenlegi legerősebb kameraszettet helyezik bele az egyébként is költséges, hajlítható képernyős technológiát képviselő eszközbe. Fogyasztói oldalról viszont ott van az érv: ha már közel egymilliót adunk ki egy készülékre, az legyen abszolút csúcsminőség.

Két szelfikamera is van a mobilon: az egyik az első, keskeny képernyőn, a másik pedig a kihajtható panelen kap helyet. Az első kamera 10 megapixeles teljesítményére nem lehet panasz, ha viszont konferenciahívásokat is vezényelnénk a mobilról, a belső egységgel már akadhatnak gondjaink, ugyanis ide már csak egy 4 megapixeles egységre futotta, ami finoman szólva is pocsék képminőséget biztosít.

A teljesítmény kifogástalan

A burkolat alatt egy Snapdragon 8 Gen 2 processzor és egy Adreno 740-as grafikus mag dolgozik, méghozzá 12 gigabájt RAM, illetve 256/512 gigabájt vagy akár 1 terabájtnyi tárhely társaságában. A chipset tehát ugyanaz, mint az S23 Ultrában, azonban a nagyobb hely jobb hőelvezetést, ezáltal pedig jobb teljesítményt jelent. Napokig húztam-nyúztam a készüléket, alaposan kihasználva a multitasking adta lehetőséget: többször egyszerre futtattam a memóriazabáló multimédiás alkalmazásokat, azonban a Z Fold5 meg sem döccent, és még csak fel sem melegedett.

Multasking módban három alkalmazást is megnyithatunk párhuzamosan, lebegő ablakokat használva pedig akár ötöt is.

A nagy képernyőre finomított operációs rendszer kiválóan teszi a dolgát, és már több népszerű alkalmazást is sikerült optimalizálni erre a felületre — a felhasználói élmény tehát sokkal jobb, mint tavaly. A készülék a mindennapi tevékenységek esetén is segítő kezet nyújt a felhasználók számára, amivel kihasználhatjuk a telefon hajlíthatóságát. A One UI rendszert kiválóan optimalizálták az úgynevezett Flex Mode-ra: ha például összehajtva kezdünk fotózni vagy videót nézni, azonnal osztott képernyős módba vált a rendszer, és az alsó panelen rögtön megjelenik a kezelői felület.

Verdikt

A Z Fold4 megjelenésekor azt írtuk, ez az utolsó Samsung telefon, amit ennyi fejlesztéssel el lehet adni. Nos, a friss modellnek sikerült kijavítania a zsanér problémáját, így végre teljes mértékben összecsukható a mobil. Az viszont továbbra is zavaró, hogy középen még mindig nem sikerült kifeszíteni a panelt, így érezhető néhány tizedmilliméternyi süllyedés. Ez különösen azért fájó pont, mert a kínai vetélytársaknak már sikerült orvosolniuk ezt a hibát.

A felhasználói élmény jobb, mint a korábbi modelleknél, ez azonban nem jelent akkora előrelépést, hogy valaki a tavalyi variánsról váltson a Z Fold5-re. Ez ugyanis nem egy teljes értékű új készülék, pusztán egy frissítés: a lapkakészleten, a zsanértechnológián és az üveg megerősítésén túl semmi nem változott. Ha azonban valaki most kapcsolódik be a hajlítható kijelzős mobilok világába, és nem sajnálja rá a pénzt, annak mindenképpen ezt a modellt érdemes választania.

A készülékek ráadásul kicsivel olcsóbbak is lettek tavalyhoz képest: a nálunk járt tesztpéldány (256/12 GB) nyitóára 769 990 forint, az 512 GB háttértárral szerelt modell 819 990 forint, míg az 1 TB-os változat 909 990 forintért vihető haza. A telefon három (jeges kék, fantomfekete és krém) színben vásárolható meg.