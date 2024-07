Mutatjuk mit nyújtjanak a Samsung új csúcsmobiljai, a Galaxy Z Fold6 és Flip6

Amíg 2023-ban a Samsung képes volt olyan változásokat (eltűntek pl. a bosszantó és nem túl esztétikus rések) eszközölni a hajlítható kijelzős csodatelefonjainál, amire az ember azért felkapta a fejét, idén ismét olyan évbe léptünk, mikor a fejlődés mértéke csupán a „kötelező ráncfelvarrás” jelzővel illethető. Természetesen a Galaxy Z Flip6 és a Galaxy Z Fold6 is megkapta napjaink legerősebb mobilprocesszorát, de ezen felül csak olyan jelentősebb változásokról lehet beszámolni, hogy a tabletté nyitható modell valamivel kisebb és könnyebb lett, a kagylómobil pedig végre kapott egy normális főkamerát és egy nagyobb aksit. Meg persze jöttek új mesterséges intelligencia-funkciók, jelentős előrelépésről ugyanakkor még nagy jóindulattal sem lehet beszélni.

Samsung Galaxy Z Flip6

Az egykori kagylótelefonokat idéző Flip6 esetében a külsőt illetően két változásról lehet beszámolni, az egyik észrevehetetlen, a másikra pedig azért volt szükség, hogy a telefon ne legyen olyan könnyen összetéveszthető a tavalyi modellel. Súlyát tekintve a készülék semmit nem változott (187 gramm), és a méreteit illetően is csak 0,2 milliméter eltérésről lehet beszélni. Ez utóbbi a kihajlított állapotot érinti, ebben a pozícióban ennyivel vékonyabb a telefon, mint a 2023-as Flip5. Szabad szemmel ez természetesen észrevehetetlen, így a két mobil könnyedén össze is keverhető lenne, de a Samsung dizájnerei nagyon kreatívan színes gyűrűket terveztek a kamerák köré, így hozzáértők meg tudják mondani, melyik a tavalyi és melyik az idei modell.

A külső (3,4 hüvelyk) és belső (6,7 hüvelyk) kijelzők méretei nem változtak, ahogy a panelek képességei sem. Ami fontos változás a telefon burkolaton kívüli részét illetően, hogy a meglehetősen szerény képességű 12 megapixeles főkamerát idén egy, a Galaxy S24-ben debütált 50 megapixeles modul (széles látószög; Dual Pixel AF; OIS; f/1,8) váltja, a belső szelfi- és a külső ultraszéles egység viszont ugyanaz, mint tavaly.

Ezen felül számottevő újdonság még, hogy a készülék immár IP48 szabvány szerinti por- és cseppállósággal rendelkezik, kapott egy új párakamrát a jobb teljesítmény érdekében, és végre az akkumulátor kapacitását jelző szám is 4-gyel kezdődik, azaz egy összesen 4000 milliamperórás teleppáros kapott helyet a készülékben. A tavalyihoz képest 10 százalékos növekedés remélhetőleg az üzemidőre is pozitív hatással lesz – ugyanis ez volt eddig a Samsung-féle Flip-telefonok legnagyobb rákfenéje.

Minden más a szokásos fejlődési ívet mutatja: 256 és 512 gigabájtos tárhelyopciók 12 gigabájt memóriával, Galaxy készülékekre optimalizált Snapdragon 8 Gen3 lapkakészlet, továbbá a megszokott 25 wattos vezetékes töltés, ami egészen kínos annak fényében, hogy már a Nothing mindössze 70 ezres és a Motorola 100 ezres telefonja is többet kínál ennél. Vezeték nélkül szintén be kell érnünk a maximum 15 wattos sebességgel, és a készülék dobozában természetesen idén sem találunk már adaptert.

A Galasxy Z Flip6 2024. július 24-től lesz kapható Magyarországon, ezüst, sárga, kék és menta színekben, Android 14 operációs rendszerrel és a Galaxy S24 telefonoknál még nem látott mesterséges intelligencia-lehetőségekkel felvértezett One UI 6.1.1. kezelőfelülettel, méghozzá az alábbi ajánlott fogyasztói árakon:

Galaxy Z Flip6 (12+256 GB): 499 990 Ft

Galaxy Z Flip6 (12+512 GB): 549 990 Ft

Ami az MI-funkciókat illeti, a készülék megkapta a Galaxy S24 modellekben debütált lehetőségeket, amik itt részben kibővültek: a (magyarul továbbra sem tudó) tolmács például a félbehajtott telefonokon nekünk belül, a beszélgetőpartnernek kívül mutatja a lefordított szöveget. Vannak ugyanakkor újdonságok is: a béna firkáinkból az MI több stílusban készít rendes rajzokat, szintén eltérő stílusokban alakíthatunk át portrékat, szelfiknél pedig a rendszer automatikusan észleli, ha hátrább lépünk és ehhez igazítja a nagyítást a lehető legjobb fotó érdekében. Szomorú ugyanakkor, hogy a nyelvi alapú MI-megoldások (mint a fordítás vagy az értekezletek összefoglalása) még mindig nem elérhetők az anyanyelvünkön, magyarul csak a chatsegéd használható.

Samsung Galaxy Z Flip6 specifikációk:

Méret becsukva: 71,9 x 85,1 x 14,9 mm

71,9 x 85,1 x 14,9 mm Méret kinyitva: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

71,9 x 165,1 x 6,9 mm Súly: 187 g

187 g Külső kijelző: 3,4 hüvelyes AMOLED, 60 Hz, 720 x 748 pixel

3,4 hüvelyes AMOLED, 60 Hz, 720 x 748 pixel Belső kijelző: 6,7 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2640 x 1080 pixel

6,7 hüvelyes dinamikus AMOLED 2X, 120 Hz, 2640 x 1080 pixel Processzor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Memória: 12 GB

12 GB Háttértár: 256 GB vagy 512 GB

256 GB vagy 512 GB Hátlapi kamerák: 12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚)

12 MP ultraszéles látószögű (f/2,2; 1.12μm; FOV: 123˚), 50 MP széles látószögű (Dual Pixel AF; OIS; f/1,8, 1.0 μm, FOV: 85˚) Szelfikamera: 10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚)

10 MP (f2,2; 1.22μm; FOV: 85˚) Akkumulátor: 4000 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés

4000 mAh, 25 wattos vezetékes töltés, 15 wattos vezeték nélküli töltés Egyéb: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP48 szabvány, eSIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP48 szabvány, eSIM Operációs rendszer: Android 14 + One UI 6.1.1

Android 14 + One UI 6.1.1 Támogatás: 7 év főverzió és biztonsági frissítés

7 év főverzió és biztonsági frissítés Színek: ezüst, sárga, kék, menta

Samsung Galaxy Z Fold6

Az apró táblagéppé nyitható Fold6 olyan értelemben pont az ellentéte a Flip6-nak, hogy a legnagyobb változásokat is a külsőségek terén találjuk. A telefon összehajtva már csak 68,1 x 153,5 x 12,1 milliméteres, tehát valamivel alacsonyabb és vékonyabb, ugyanakkor lehelletnyivel szélesebb, mint a tavaly debütált elődje.

A részleges méretcsökkenés jót tett a készüléknek, hiszen elegánsabb, élhetőbb és 14 grammal könnyebb (239 gramm) lett általa. A mindössze 1,3 milliméteres vastagságkülönbség papíron nem, a valóságban viszont sokat számít, ám a gyártó ezen teljesítményét igencsak beárnyékolja, hogy a januárban debütált Honor Magic V2 ezt még mindig csúnyán lepipálja a maga 9,9 milliméterével, ráadásul ebből a sorozatból hamarosan érkezik a legújabb, V3-ra keresztelt modell, ami ennél is vékonyabb lesz.

A méret változásának köszönhetően nőtt a külső kijelző (6,3 hüvelyk), ami így már valamivel közelebb áll a hagyományos okostelefonokhoz, de belül továbbra is 6,7 hüvelykkel kell gazdálkodni – a fényerő viszont idén már a 2000 nitet is elérheti.

A burkolat alatt itt is egy Galaxy készülékekre optimalizált Snapdragon 8 Gen3 lapkakészlet dolgozik, 12 gigabájt memória és választható méretű (256 GB, 512 GB, 1 TB) háttértár kíséretében, a korábbinál nagyobb párakamrával kiegészítve, ami a Samsung ígérete szerint jó hatással lesz a készülékből kisajtolható teljesítményre.

A Fold6 a kistestvéréhez hasonlóan megkapta az IP48 szabvány szerinti por- és cseppállóságot, kamerák tekintetében ugyanakkor nincs változás, pontosan ugyanazt kapjuk, mint tavaly. 4 megapixeles szelfikamera belül, 10 megapixeles szelfikamera a külső kijelzőn, a hátlapon pedig egy 50 megapixeles főkamera, illetve egy 10 megapixeles telefotó és egy 12 megapixeles ultraszéles egység várja a felhasználókat.

Az aksi szintén maradt 4400 milliamperórás, és itt is be kell érnünk a gyorsnak csak röhögve nevezhető 25 wattos vezetékes, illetve a 15 wattos vezeték nélküli töltéssel. A telefon ebben az esetben is Android 14 operációs rendszerrel, MI-újdonságokkal felvértezett One UI 6.1.1. kezelőfelülettel kerül a boltokba, méghozzá július 24-én, ezüst, rózsaszín és kék színekben. Az árak pedig az alábbiak szerint alakulnak:

Galaxy Z Fold6 (12+256 GB): 829 990 Ft

Galaxy Z Fold6 (12+512 GB): 879 990 Ft

Galaxy Z Fold6 (12+1 TB): 979 990 Ft

Samsung Galaxy Z Fold6 specifikációk: