Megjelent az Android 16: mutatjuk a legfontosabb újításokat

A Google tavaly kellemetlen helyzetbe került, ugyanis az új Pixel készülékei még az előző operációs rendszerrel kerültek a boltok polcaira, így a felhasználók nem tudták egyből kiélvezni a beígért újításokat. A vállalat háza tájáról azt lehetett hallani, hogy 2025-ben már a második negyedévben napvilágot láthat a következő, nagy Android-frissítés, ez pedig valósággá is vált: a Google június 10-én elérhetővé tette az új operációs rendszert.

A számos ráncfelvarrást kínáló operációs rendszer megjelentetését jól ütemezték, ugyanis az Apple is épp egy nappal előttük mutatta be az iOS 26-ot. Az Android 16 tapasztalataink szerint már elérhető a Pixel 9 széria készülékein, az idei év későbbi részében pedig a soron következő új Pixel-mobilok és további telefonmárkák is megkapják az új rendszert.

Mik az újdonságok?

Az Android 16 a Google szerint lerakja az új Material 3 Expressive dizájn alapjait, olyan funkciókkal, amelyek az Androidot könnyebben hozzáférhetővé teszik. Ilyen például az egyik leghasznosabb újítás, a naprakész értesítések, melynek lényege, hogy ha például taxit vagy ételt rendelünk, nem kell az appot nyitogatnunk a friss helyzet megtekintéséért, hanem már az értesítéseknél látni fogjuk, hogy áll a rendelésünk.

Apropó értesítések: az egy alkalmazásból érkező különböző jelzéseket az Android 16 csoportosítva jeleníti majd meg számunkra.

Fontos kiemelni azt is, hogy a Google összekapcsolta az összes biztonsági funkcióját, így a felhasználók mostantól egyetlen koppintással védve lehetnek az „online támadásoktól, káros alkalmazásoktól, nem biztonságos webhelyektől, csaló hívásoktól és egyebektől”. A Google lehetőséget biztosít mostantól a csoportos RCS-csevegésekre, egyéni ikonokkal és a beszélgetések némításának lehetőségével. Ez alatt pedig az Emoji Kitchen matricakombinációs felületet is használhatjuk majd.

A fotósok is örülhetnek, mivel a pontosabb fotózással kapcsolatos beállítási lehetőségek mellett a Google Fotók mostantól egy mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett képszerkesztőt is kínál, amely javaslatokat tesz a szerkesztésekre. Végül azt is érdemes megemlíteni, hogy a Wear OS eszközök ezt követően fizethetnek a tömegközlekedési jegyekért anélkül, hogy külön alkalmazást kellene megnyitni. Hozzáférhetőségi lehetőségek frontján is van újdonság: mostantól támogatottak az LE audio hallókészülékek is, natív vezérlési opcióval.