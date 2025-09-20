Káosz alakult ki több európai reptéren egy kibertámadás miatt

A brüsszeli, londoni és berlini repülőtéren is óriási a kavarodás, miután szeptember 19-én este kibertámadás ért egy, a légi közlekedésben kulcsfontosságúnak tekinthető szoftvert. A probléma még szeptember 20-án szombaton is komoly problémákat okoz, az utasfelvételi és poggyászkezelő rendszerek sok reptéren továbbra sem használhatók – írja a BBC.

A hírek szerint a támadás a Collins Aerospace által több légitársaságnak biztosított szoftvereket érintette. Az említett szoftver a Muse nevet viseli, amely lehetővé teszi a különböző légitársaságok számára, hogy ugyanazokat a check-in pultokat és beszállókapukat használják egy repülőtéren ahelyett, hogy sajátjukat kellene.

A cég tulajdonosa azt nyilatkozta, tudomásuk van a kibertámadással kapcsolatos zavarról a rendszerükben bizonyos repülőtereken, és azon dolgoznak, hogy a problémát a lehető leggyorsabban megoldják. A támadás hatása az elektronikus utasfelvételre és poggyászleadásra terjed ki csak a cég szerint, így a káoszt manuális utasfelvétellel lehet mérsékelni.

Ez azonban igencsak elhúzódó folyamat – ahogy azt az érintett repülőtereken kialakult tömegről készül fotók is bizonyítják.

A FlightAware járatkövető oldal jelentése szerint szombaton több száz járatot érinthettek a késések az említett repülőtereken. Az átlagos várakozási idő a brit lap cikke szerint nagyjából másfél-2 óra.

Európa egyesített repülésbiztonsági szervezete, az Eurocontrol közölte, hogy a légitársaságokat arra kérték, hogy a fennakadások miatt töröljék a brüsszeli repülőtérre és onnan induló járataik felét szombat reggel 4 óra és hétfő reggel 2 óra között. A lap ugyanakkor megjegyzi: a mostani eset nem közelíti meg a tavalyi, CrowdStrike által okozott fennakadásét.