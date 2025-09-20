kibertámadásbrüsszelrepülőtér
Nagyvilág

Kibertámadás érte a brüsszeli, londoni, berlini repülőteret

AFP
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 20. 10:18
AFP

Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt – közölte a repülőtér. A Reuters arról ír, hogy hasonló a probléma a londoni Heathrow és a berlini repülőtéren is.

Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz. A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrajna 2026-tól fegyvereket exportál
Milorad Dodik lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről
Az oroszok szerint nem igaz, hogy az ő drónjaik mentek volna be Lengyelországba
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét Észtország felett
Magyar Péter: Tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy a gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik