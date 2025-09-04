Itt a megoldás a robotporszívók egyik legnagyobb problémájára

A robotporszívók az elmúlt években jelentős fejlődésen estek át, a gyártók évről-évre egyre komolyabb gépekkel lépnek piacra (lásd a tárgyakat összeszedő robotkaros verziót), ugyanakkor még a legfejlettebb takarítóeszközöknek is van egy elég nagy gyenge pontja: a lépcsőkkel nem nagyon tudnak mit kezdeni. A Dreame ugyan már mutatott be olyan modellt, ami elég ügyesen mássza meg a nagyobb akadályokat, de olyan megoldással még senki nem állt elő, ami képes lenne kitakarítani a földszintet, majd a lépcsőkön felmenni az emeletre, hogy ott folytassa a feladatát.

Erre a problémára mutatott megoldást az 2025-ös IFA szakkiállításon az Anker.

Itthon a legtöbben az okostelefonokhoz készített különböző kiegészítőiről ismerik a kínai Ankert, de a vállalatnak van egy Eufy névre hallgató almárkája is, aminek a termékei között vannak elég jól sikerült robotporszívók. Ezekhez a gépekhez készített egy olyan speciális, különálló eszközt a gyártó, ami lényegében dokkolóként képes magába fogadni egy takarító eszközt, majd felmászni vele a hagyományos lépcsőkön.

Az eszköz Marswalker (Marsjáró) néven kerül forgalomba 2026-ban, egyelőre ismeretlen áron, és az Anker ígérete szerint a speciális, négy karral és lánctalppal rendelkező megoldás az egyenes, az L- és az U-alakú lépcsőkön is képes felvinni egy robotporszívót.

6 fotó

A cég a bemutatón arról beszélt, hogy a MarsWalker automatikusan felismeri a gyakori lépcsőtípusokat, 3D-s térképet készít a felhasználó otthonról, és képes szállítani a robotporszívót az emeletek között, sőt, abban is segít, hogy az eszköz visszatérhessen a dokkolóállomására a felmosó tisztításához vagy a portartály kiürítéséhez.

A gépet a navigációhoz elengedhetetlen kamerák és szenzorok mellett fejlett biztonsági rendszerekkel látták el, és négy, egymástól függetlenül vezérelt karral alkalmazkodik a lépcsőszerkezetekhez, a lánctalpas meghajtása pedig erősen tapad minden fokhoz, megakadályozva a megcsúszást, így biztosítva a sima feljutást.

A gyártó bejelentése szerint a Marswalker több (saját fejlesztésű) robotporszívóval is kompatibilis lesz, és ezek közül az első a szintén az IFA szakkiállításon bejelentett Eufy Robot Vacuum Omni S2, amely egy abszolút felső kategóriás takarító eszköz. Az egészen egyedi formájú robot mellől itt sem hiányzik az önürítésre és öntisztításra képes dokkoló, maga a gép pedig egészen impresszív specifikációkkal rendelkezik:

30 000 pascal / 100 airwatt szívóerő,

3D ToF szenzor, RGB kamera és LED segíti a navigációt,

a gép hasán két főkefe dolgozik párhuzamosan,

takarítás közben a feltörlőhenger másodpercenként 6 alkalommal tisztítja magát elektrolizált vízzel,

a robot is külön tiszta és használt vizes tartállyal rendelkezik,

a feltörlőhengert a robot 15 newton erővel nyomja a padlóhoz az alaposabb tiszítás érdekében,

a gép képes 15 milliméter magasra emelni a feltörlőhengert,

akár 4,2 centiméteres akadályokat is meg tud mászni,

a dokkoló pedig illatosítót enged a levegőbe a takarítás végeztével.

5 fotó

A dokkoló ugyanakkor nemcsak kiszippantja a koszt a robotból takarítás végén, illetve biztosítja a vizet a feltörléshez, de a kiszabott feladatok végeztével forró vízzel öblíti a feltörlőhengert, amit forrólevegős szárítás követ. Maga a robot 200-nál is több akadály felismerésére képes, 40-nél is több kosztípust képes azonosítani (és ennek megfelelően szabályozni a teljesítményt), illetve a képességek közül nem hiányozik a ma már teljesen megszokottnak számító szőnyegfelismerés sem.

Az Eufy Eufy Robot Vacuum Omni S2 már idén elérhető lesz Európában, és mivel igazi csúcskategóriás robotporszívóról van szó, így az ára is elég magas, bőven félmillió forint felett lehet majd hozzájutni.

Ha pedig már robotporszívók: nemrég közöltünk külön cikket arról, mire érdemes figyelni vásárlás előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes ezt a cikket is elolvasni. Ahogy a részletes tesztünket is, amiben három modellt, a Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, a Dreame L40 Ultra AE és Mova Z50 Ultra névre hallgató modelleket vettük alaposabban szemügyre.