Tüntetők foglalták el a Microsoft elnökének irodáját, népirtásban való segédkezéssel vádolják a céget

Négy munkatársát bocsátotta el a Microsoft, miután azok egy tüntetés keretein belül bejutottak a vállalat elnökének irodájába és elfoglalták az – írja a Reuters. Az akcióban résztvevők a cég Izraelhez fűződő kapcsolatai ellen demonstráltak.

A The Guardian helyi médiaportálokkal együttműködésben még augusztus elején tárta fel, hogy egy izraeli katonai titkosszolgálati ügynökség a Microsoft Azure nevű szoftverének segítségével tárol számtalan lehallgatott telefonbeszélgetést, amelyeket palesztin civilek folytattak Ciszjordánia és a Gázai övezet területén.

Az információk nyilvánosságra kerülése után tüntetések kezdődtek, amelyek résztvevői azt követelték a Microsofttól, ne segítse szoftverekkel Izraelt, amely állam szerintük népirtást követ el a palesztinokkal szemben, és tömeges megfigyelés alatt tartja őket.

Augusztus 26-án, kedden hét tüntető elfoglalta Brad Smith, a vállalat elnökének irodáját, őket később letartóztatták. Közülük ketten a cég dolgozói voltak, tőlük a Microsoft azóta meg is vált. Döntésüket úgy indokolták, a két munkavállaló súlyosan megsértette a vállalat irányelveit és magatartási kódexét.

Órákkal az eset után Brad Smith rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, a Microsoft elkötelezetten igyekszik biztosítani, hogy a Közel-Keleten is tiszteletben tartsák az emberi jogokat, valamint általános szerződési feltételeiket. Azt is közölte, már a hónap elején elindítottak egy belső vizsgálatot a Guardianen megjelent cikk nyomán.

Az Izrael és a palesztin Hamász iszlamista szervezet között 2023 októberében kezdődött háború kirobbanása óta folyamatosan érkeznek hírek izraeli offenzívákról, a háborús bűnökkel – azon belül is a népírtással – kapcsolatos vádakról, a humanitárius válság folyamatos mélyüléséről, a palesztinok éhezésről vagy éppen az izraeli túszok borzasztó állapotáról. Ezek nemcsak a Közel-Keleten, de világszerte konfliktusokat teremtenek, számos nyugati országban szerveződtek tüntetések.