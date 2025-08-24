Mi lesz, ha a Google-nek tényleg el kell adnia a Chrome böngészőt?

2025. augusztus 12-én a mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző megvásárlására. A javaslat olyan kötelezettségvállalásokat tartalmaz, mint a forráskód nyílt hozzáférhetőségének fenntartása, 3 milliárd dollár befektetése a Chrome fejlesztésébe két év alatt, valamint a Google alapértelmezett keresőmotorként való megtartása.

Az ajánlat az USA-ban tapasztalható erős szabályozási nyomás eredménye, hiszen egy folyamatban lévő trösztellenes ügyben a Chrome esetleges leválasztását fontolgatják, és a döntésre már 2025. augusztusban sor kerülhet. Hogy mennyire vehető komolyan a Perplexity ajánlata, illetve milyen forgatókönyvekre van esély a Chrome eladása kapcsán, azt az XTB befektetési alkalmazás szakértői járták körbe.

Az Alphabet, a Google tulajdonosa számára a Chrome stratégiai értékű eszköz: nem csupán egy népszerű böngésző, hanem a vállalat termék-ökoszisztémájának kapuja, amely értékes adatokat szolgáltat a keresési algoritmusok, a reklámok és a mesterséges intelligencia erőforrásai számára. A Chrome feletti ellenőrzés elvesztése a Google anyavállalatának a versenyképesség gyengülését és a jelenlegi bevételeket és technológiai innovációt támogató vertikális integráció csökkenését jelentené.

Irreális ajánlat

Bár a Perplexity állítása szerint vannak befektetők, akik hajlandóak finanszírozni az augusztus 12-én tett ajánlatot, ez az XTB szakemberei szerint irreális, tekintve, hogy a főleg mesterséges intelligenciában utazó startup piaci értéke jelenleg 14 és 18 milliárd dollár között mozog. Az ajánlat a szakértők szerint csupán egy marketingfogás, amelynek célja a cég hírnevének növelése, illetve és a Perplexity saját böngészőjének, a Cometnek a népszerűsítése a felhasználók és törvényhozók körben.

Az Alphabet nmindeközben egyáltalán em mutat szándékot a böngésző eladására, és várhatóan fellebbezni fog minden olyan bírósági döntés ellen, amely elidegenítését írja elő, ez pedig évekig is eltarthat. Jogi szakértők úgy vélik, hogy a trösztellenes ügyet vezető bíró inkább megvárja a fellebbezések lezárását, mielőtt elidegenítést írna elő.

Továbbá, még ha lenne is valamilyen eladási forgatókönyv, más potenciális érdekelt felek, mint például az OpenAI, a Yahoo vagy az Apollo Global Managementhez hasonló alapok is bekapcsolódhatnak a versenybe, bár a Google továbbra is előnyben van az erőforrások, a hírnév és a felhasználói bázis tekintetében.

Gazdasági szempontból az elemzők a Chrome értékét 20 és 50 milliárd dollár közé becsülik, ami a Perplexity javaslatát reális tartományba helyezi, de a startup pénzügyi kapacitásának hiánya miatt nehéz megvalósítani. Mégis, már maga az ajánlat bejelentése is betölti a szerepét: növeli az Alphabetre nehezedő szabályozási nyomást, feltárja a Chrome stratégiai értékét, és a Perplexity-t a böngészők és az online keresés jövőjéről szóló nyilvános vita középpontjába helyezi.

A szakértők szerint három fő forgatókönyv lehetséges az Alphabet jövőjét illetően, ha a Chrome-mal kapcsolatos szabályozási nyomás fokozódik, és az elidegenítés lehetősége konkrétabbá válik.

A Chrome sikeres védelme és megtartása: ebben a forgatókönyvben az Alphabet jogi és politikai eszközökkel elkerüli a Chrome eladására kényszerítő végleges döntést. Ehhez hosszú távú jogi erőforrások, lobbizás a szabályozó hatóságoknál és esetleges önkéntes kötelezettségvállalások szükségesek a trösztellenes aggályok enyhítésére.

