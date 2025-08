Ez a játék kihagyhatatlan, ha az egész család használja Nintendo Switch 2-t

Június elején került a boltokba a Nintendo Switch 2, és ahogy azt már a vadonatúj konzolok esetében az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, a játékkínálat egyelőre kissé felemás. Szerencsére adott a visszafelé kompatibilitás, így az összes 2017 óta megjelent Nintendo Switch-játék elérhető az utód gépre is, ugyanakkor valódi újdonságot csak keveset találunk a konzolra. Az immár Switch 2-n is futtatható Cyberpunk 2077 szép teljesítmény, de egy lassan ötéves programról beszélünk, az igazi nagyágyúk a Mario Kart World és a Donkey Kong Bananza.

Azt persze a Nintendo is érezte, hogy ez kevés lehet, így a premierrel párhuzamosan elérhetővé váltak a régebbi játékok új konzolra optimalizált változatai, ám ezen a fronton elég nagy a káosz. A Pokémon Scarlet és Violet grafikai tuningja például ingyenes, a két nyílt világú Legends of Zelda (Breath of the Wild, Tears of the Kingdom) feljavított verziójáért viszont fejenként 10 eurót kell leszurkolni, vagy elő kell értük fizetni a Nintendo Online drágább verziójára – ráadásul rögtön egy évre. És ha ez még nem lenne elég, akkor itt a tavaly debütált Super Mario Party Jamboree kibővített verziója, amelyért a 2024-es program birtokában 20 eurót kell kicsengetni, teljesen új programként megvásárolva viszont 80 euró (~30 ezer forint) az ára.

Minden, amit a Nintendo Switch 2-ről tudni érdemes A Nintendo legújabb konzoljáról, a Switch 2-ről közöltünk részeltes tesztet. A cikkben nemcsak azzal foglalkoztunk, milyen használni, és miben változott a gép az elődjéhez képest, de körbejártuk azt is, mivel lehet rajta játszani, egyáltalán kinek lehet jó választás, valamint megnéztük, milyen további költségekkel kell számolni az amúgy 210 ezer forintért kínált eszköz megvásárlása után.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

A fenti összegre van magyarázat, ugyanis a Super Mario Party Jamboree nemcsak hozzá lett igazítva a Switch 2 képességeihez, de kapott egy jókora kiegészítést is. Ez a címben is szereplő Jamboree TV, ami új lehetőségekkel és játékmódokkal egészíti ki a tavaly megjelent alapjátékot. Utóbbiról azt érdemes tudni, hogy egy, a Super Mario univerzum karaktereit felvonultató partijáték, amelynél a kanapén ülve vagy online lehet közösen játszani a barátinkkal, vagy akár totál ismeretlenekkel a világ bármely tájáról.

Az alapjáték fő attrakciója a digitális társasjátékként értelmezhető Mario Party, kezdetben négy, de összesen hét „táblával”, amelyeken egyetlen végső célunk van, több csillagot gyűjteni, mint a többiek. A pályákon virtuális kockákat dobálva haladhatunk előre, miközben különböző készségeket (reflex, logika stb.) igénylő minijátékokat kell teljesíteni, amit tovább színesít, hogy a ránk váró területen feltűnhetnek ismert karakterek (pl. Princess Peach, Donkey Kong vagy épp Mario), akik – amennyiben megnyerjük az általuk indított kihívást – rövid időre csatlakoznak hozzánk, növelve a végső győzelem esélyeit. Kis gyakorlás után a virtuális küzdelem kellően szórakoztató, főleg, ha nem online, hanem lokálisan, egymás közvetlen környezetében játszunk.

Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogy négyen egymás mellett ülve csak akkor tudunk megmérkőzni, ha a konzol mellé járó két Joy-Cont kiegészítjük még egy pár ugyanilyen kontrollerrel.

A játék persze nemcsak a Mario Party hét pályáját tartalmazza, emellé bőven kapunk további lehetőségeket. A mozgásérzékelésen alapuló Paratrooper Flight School, Rhythm Kitchen és a Toad’s Item Factory például a legendás Wii-időket idézi, a Bowser Kaboom Squadban nyolcfős csapatokba verődve kell legyőzni a címadó főellenfelet, a Koopathlon nevű játékban pedig összesen húsz felhasználó vehet részt, és bár a versenyeknek itt is csak egy győztese lehet, de a minijátékokat követő főellenfél legyőzése ennek ellenére közös erőfeszítést igénylő feladat.

A fentiekből talán kitűnik, hogy a 2024-es Super Mario Party Jamboree egy meglehetősen tartalmas program, amivel ugyan egyedül, gép irányította karakterekkel körülvéve is lehet játszani, de valódi értelmet (vagy ha úgy tetszik, élvezeti faktort) akkor nyer a játék, ha családi délutánokat vagy baráti összejövetelek dobunk fel vele. A program túlzás nélkül az eredeti Nintendo Switch egyik legjobb partijátéka, és mindezt tovább bővíti a július végén megjelent újrakiadás, amiben elérhetővé válik a fentiektől némileg elkülönülő Jamboree TV, ami a Switch 2 konzol olyan újdonságait használja ki, mint az egérként használható kontroller, illetve a kamera és mikrofon integráció.

Jamboree TV

Az indításkor külön menüpontként elérhető Jamboree TV egy tévéstúdióba invitálja a felhasználókat, ahol a kedvenc karaktereinket kiválasztva lényegében egy televíziós vetélkedő részeseivé válunk. A körítés jóval egyszerűbb az alapjáték bejárható lobbijánál, és a program ezen részén belül le kell mondanunk az olyan korábban megismert lehetőségekről is, mint a különböző extra kiegészítők megnyitása, nincs rangsorjelző, illetve hiányzik a tavalyi programban debütált Pro Rules opció is, aminek keretében mi állíthattuk be a különböző társasjátékok szabályait. Ezek a funkciók továbbra is csak a Mario Party Jamboree részt kiválasztva érhetők el.

Ami újdonság, az a Bowser Live játékmód, ahol kamera- és mikrofonalapú minijátékok érhetők el, ezeknél a testünket/végtagjainkat mozgatva, kiabálva és fújkálva kell eredményesebbnek lennünk a többieknél, ami elég szórakoztató káoszt eredményez bármilyen nappaliban. A játék ezen, a testünk mozgását figyelő részéhez persze nélkülözhetetlen egy, a konzolhoz USB-C porton keresztül csatlakoztatható kamera is. Ami viszont lehetővé teszi azt is, hogy online játék esetén ne a választott karakterek portréi jelenjenek meg a képernyőn, hanem valós időben a barátaink arcai, rajtuk minden egyes érzelemmel, amit a versengés közben átélnek.

A másik, eddig nem látott opció a Carnival Coaster, ahol a Joy-Conokat egérként használva egy hullámvasúton száguldva lövöldözhetünk a levegőben feltűnő karakterekre, és ezeket a szakaszokat szintén az új irányítási módot igénylő minijátékok szakítják meg. A kezelés elsőre furcsa, akár frusztráló is lehet, de megszokva a program ezen része is ugyanolyan szórakoztatóvá válik, mint a többi.

Emellé megkapjuk a Mario Party Jamboree eredeti pályáit (rögtön mind a hetet), azzal a nagyszerű csavarral, hogy a klasszikusnak nevezhető mód (Party Rules) mellett immár játszhatunk két fős csapatokban (Tag-Team Rules), illetve megjelent a Frenzy Rules opció, amiben a hagyományos 10 és 30 közötti kör helyett mindössze 5 áll rendelkezésünkre, hogy győzedelmeskedjünk a többiek felett.

Ez a lehetőség a szokásosnál jóval rövidebb és pörgősebb játékot eredményez, ami kiváló választás lehet, ha nincs kedvünk egy klasszikus, akár másfél órás Mario Party Jamboree menethez.

Nem szabad továbbá megfeledkezni a Free Play opcióról sem, ahol a kiegészítő és az alapjáték összes minijátéka külön-külön kiválasztható egy rövidebb, mindössze pár perces sallang nélküli szórakozáshoz, sőt, adott a lehetőség arra is, hogy összeállítsuk egy olyan „saját csomagot”, amiben csak a kedvencein kapnak helyet.

Érdemes tudni továbbá azt is, hogy a Jamboree TV bővítménnyel megérkezett a Nintendo Switch 2 egyik leghasznosabb újdonsága, a GameShare opció.

Tesztalanyunk azon – most még – kevés programok egyike, amely lehetővé teszi a játék megosztását más Switch tulajdonosokkal, anélkül, hogy nekik meg kellene vásárolni a szoftvert. Magyarán elég egyszer megvenni a játékot, hogy egyszerre többen is játszhassunk vele külön gépeken. Ez a lehetőség ráadásul itt nem csupán az új Switch 2 konzolok között működik, de bármelyik korábbi modellel is, bár ebben az esetben a lehetőségeink korlátozottabbak, vagyis a Jamboree TV újdonságai teljes egészében hiányoznak a korábbi konzolok hardveres kompromisszumai miatt.

Megéri?

Ha valakinek már van egy Switch 2 konzolja, és megvette a Super Mario Party Jamboree alapjátékot, annak a két extra játékmódért (Bowser Live, Carnival Coaster) túlzásnak érződhet a 20 euró kifizetése, viszont, ha továbbra is rendszeresen elővesszük a programot, akkor a bővítménnyel a korábbinál változatosabbá tehető az élmény, köszönhetően többek között a Tag-Team Rules és a Frenzy Rules lehetőségeknek, és nem elhanyagolható plusz az élménymegosztást szolgáló GameShare opció sem.

Magányos harcosoknak a Jamboree TV sem teszi értékesebbé az alapjátékot, ha viszont valaki azért vett Switch 2-t, hogy legyen olyan gépe, amivel egyszerre az egész család játszhat, annak kiváló választás lehet a kibővített kiadás, hiszen ebben a csomagban benne van minden, a máig hibátlanul működő alapokkal, illetve a friss hardverhez fejlesztett kiegészítővel, ami nagyszerűen reprezentálja, hogy milyen új lehetőségek rejlenek a Nintendo vadonatúj hibrid gépében.

A Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV 2025. július 24-én jelent meg világszerte, kizárólag Nintendo Switch 2 konzolra.