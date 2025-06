Megint elhalasztották Kapu Tibor felbocsátását

A SpaceX hivatalosan is megerősítette, hogy műszaki hibára hivatkozva elhalasztották az Ax-4 űrmisszió szerdára tervezett indítását, szúrta ki az Index. A hivatalos közlés szerint a Falcon-9 rakéta folyékonyoxigén-szivárgása miatt kell Kapu Tibornak és csapatának várakoznia.

Arról egyelőre nincs információ, mikor javítják meg a rakétát, így a felbocsátás időpontja is bizonytalan, hiszen azt csak azután engedélyezik, hogy megszűnt a szivárgás, és a szakemberek elvégezték a szükséges teszteket.

Standing down from tomorrow’s Falcon 9 launch of Ax-4 to the @Space_Station to allow additional time for SpaceX teams to repair the LOx leak identified during post static fire booster inspections. Once complete – and pending Range availability – we will share a new launch date pic.twitter.com/FwRc8k2Bc0

— SpaceX (@SpaceX) June 11, 2025