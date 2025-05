Eladtam egy kütyüt a Vinteden, aztán futhattam a pénzem után

A Vinted 2022 novemberében jelent meg először Magyarországon, mára pedig kijelenthető, hogy a sokszor botoktól hemzsegő Facebook Marketplace helyett ez vált a fiatal korosztály legnépszerűbb használtcikkpiacává. A kezdetben leginkább ruhákra specializálódott litván platformon ma már jószerivel mindent be lehet szerezni, legyen szó könyvekről, játékokról, sportszerekről vagy elektronikai cikkekről.

A 2024-ben már több mint 65 millió regisztrált felhasználóval rendelkező alkalmazásban ez utóbbi termékek csak nemrég, 2024 szeptemberében jelentek meg, hazánkban pedig még tovább kellett várni a funkció megjelenésére. Tapasztalataim szerint Magyarországon androidos mobilon csak idén március–április környékén vált elérhetővé például az okostelefonok árusításának lehetősége.

A különböző fórumokat olvasva – és most már a saját tapasztalatom szerint is – azonban

a rendszer közel sem hibátlan.

Habár a Vinted minden termék árán felül felszámít vevővédelmi díjat, szállítási költséget, az elektronikai cikkek mellé pedig műszakicikk-ellenőrzést is kérhetünk, melyek nyomán akár 10–15 ezer forinttal is drágább lehet egy-egy termék, mégsem érezhetik magunkat teljes biztonságban sem a vevők, sem az eladók. A tranzitban megsérült áruk esetében ugyanis sokan – köztük én is – azt tapasztalhatták, hogyha nem rámenős az ember, sokáig futhat a pénze után.

Kezdjük az alapoktól

A Vinted kapcsán fontos kiemelni, hogy bár európai platformról beszélünk, magyar felhasználóként nem látunk rá minden európai nemzet és felhasználó kínálatára. Míg Ausztriából böngészve francia, német és leginkább nyugati árusok portékája között nézelődhetünk, magyarként inkább a román-lengyel-görög vonal dominál. Hogy ez minek tudható be, az kérdéses, de vélhetően a futárszolgálatok összehangoltságának, a tranzitdíjak mértékének és még sok mindennek lehet szerepe a döntésben.

A platform az elmúlt években jelentősen megemelte a díjait: míg indulásnál sokszor ingyenes kiszállítással vagy alig párszáz forintos plusz költséggel rendelhettünk termékeket, ma már két alapvető tételt tesznek rá minden a termék árára, hacsak nem tudunk a platformtól független, személyes átvételre sort keríteni a másik féllel.

Az első a szállítási díj, amelynek mértéke attól függ, hogy belföldi vagy külföldi eladótól rendelünk-e. Hazai féltől történő vásárlás esetén, egy futárszolgálat átvételi pontjára történő kézbesítésnél 500 és 1000 forint közötti összegre érdemes készülni, ha pedig külföldről rendelünk, ez jóval magasabb, akár 1500–2000 forint is lehet.

Erre jön rá az úgynevezett vevővédelmi díj, melyet az áru értékének függvényében állapítanak meg. Ez egy párszáz forintos trikó vagy póló esetében tapasztalataim szerint minimum 330 forint, de ha például egy több százezres laptopot vagy egy mobiltelefont rendelünk, az összeg akár a 10–15 ezer forintot is elérheti. A plusz díj lényege, hogy, amennyiben a csomagot nem szállítják ki, sérülten érkezik meg, vagy jelentősen eltér a leírtaktól, az átvételtől számított 2 napon belül kezdeményezheti a vásárló az eladónak történő kifizetés felfüggesztését. A Vinted pénzforgalmi partnerei segítségével egyébként titkosítja a kifizetéseket, így nem kell attól félnünk, hogy az eladó rá fog látni a fizetési adatainkra.

Ha ez nem lenne elég, ezekre jöhet rá néhány elektronikai cikknél

az opcionális műszakicikk-ellenőrzés díja.

Ez a mobiltelefonok, tabletek, játékkonzolok és laptopok esetében érhető el, jelenleg fix 2000 forintos áron. Ha ezt aktiváljuk, a platform garantálja, hogy a kütyüt egy ellenőrző központba küldik, ahol szakemberek megvizsgálják annak állapotát, működését és eredetiségét. Ez természetesen meghosszabbítja a kiszállítási folyamatot, optimális esetben a kivizsgálás és a kiszállítás a platform szerint 10 munkanapot vesz igénybe, az ellenőrzésről készült jelentést pedig ezután mindkét félnek eljuttatják.

A Vinted vállalja, hogy sikeres ellenőrzés esetén gyári alaphelyzetbe történő állítással küldi el a mobilt a vásárlónak. Erről azonban érdemes nekünk gondoskodni az adatok lementése után és a feladás előtt a személyes információink védelme érdekében. Bár a rendszer alapvetően kidolgozottnak, csúnyán fogalmazva „hülyebiztosnak” tűnik, mégis vannak buktatói.