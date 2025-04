Van, ahol már nem lehetetlen a rászorulók számára az ingyenáram

Az energiaközösségeket tekintve Magyarország meglehetősen elmaradottnak számít a régióban: hazánkban csupán kilenc ilyen kezdeményezés létezik, míg Ausztriában mintegy hétezer, de Csehországban is több mint ötven. Miért lenne fontos, hogy ez a megoldás szélesebb körben is elterjedjen itthon, milyen sikeres modellek léteznek nyugati szomszédunknál, illetve mely tényezők gátolják a magyarországi meggyökeresedést? Több projektet is meglátogattunk Ausztriában, valamint hazai szakértőket is kérdeztünk.

Az energiarendszerre hagyományosan rendkívül központosított struktúraként tekintünk, az elmúlt időszakban azonban egyre több a próbálkozás a decentralizálásra. Erre kínálnak eszközt az úgynevezett energiaközösségek, amelyek sok esetben a piacinál olcsóbb, stabilabb árú energiát biztosítanak, fokozzák az energiabiztonságot, növelik a tagok tudatosságát, mérsékelik a fogyasztást, ráadásul jellemzően a szénlábnyomot is csökkentik. Számos térségben, így Ausztriában már több ezer ilyen projekt létezik, ezek pedig elképesztő változatosságot mutatnak – még olyan kezdeményezés is akad, amely rászoruló háztartások számára biztosít ingyen áramot. Magyarországon ezzel szemben ezek a megoldások egyelőre nem igazán lépték át az ingerküszöböt. A szakértők szerint ennek számos oka van, így például a hazai lakosság nem elég tudatos az energiával kapcsolatban;

a mesterségesen alacsonyan tartott árakkal nehéz versenyezni;

Az ukrajnai invázió, illetve az azzal együtt kibontakozó energiaválság komoly politikai motivációt, ezáltal pedig olyan löketet adott Európában a zöld átállás számára, amelyre némi túlzással évtizednyi klímakutatások sem voltak elegendőek. Hirtelen rengeteg döntéshozó ébredt rá az orosz fosszilisoktól való függőség veszélyeire, a hosszú távú megoldás pedig az EU-ban jellemzően a megújuló energiaforrások felé való drasztikusabb elmozdulás lett. Az EMBER energiaügyi agytröszt adatai alapján a megszállás 2022. februári kezdetétől 2023 januárjáig 50 terawattórával nőtt a szél- és napenergiás termelés, és ezzel 9 milliárd köbméterrel sikerült mérsékelni a villamostermeléshez szükséges orosz importgáz mennyiségét. A számítások szerint így 12 milliárd eurónyi pénzt spóroltak meg az unióban. A háború kezdete óta az EU-s áramtermelés 23 százalékáért volt felelős a szél- és napenergia, felülmúlva a 19 százalékot biztosító gázt. Az Európa Bizottság legújabb előrejelzései alapján 2025-ben 89 gigawattnyi megújulókapacitást fognak telepíteni – írja a Reuters. Ebből 70 lesz nap- és 19 szélenergiás, ami mindkét szektorban rekordnak számítana. Az átállás természetesen rendkívül komplex, szerteágazó folyamat, amely nem merül ki a technológiai kérdésekben, ezen messze túlmutató, például jogszabályi és tervezési megoldásokat, különféle stratégiákat követel – nem érhető el annyival, hogy mindenhova nap- és szélerőművet kell telepíteni. Hogy mennyi mindenre oda kell figyelni, azt jól megmutatta a Magyarországon 2022 őszén bevezetett napelemstop: hiába szaporodtak gombamód a lakossági rendszerek a különféle támogatásoknak hála, a hálózat fejlesztésére a kormány nem fektetett kellő hangsúlyt, ezért hónapokig nem engedélyezték az új csatlakozásokat. Az egyik fő csapásirány az átállásban a decentralizáltabb rendszerek kialakítása, ennek érdekében pedig egyre több tagállam fordul az úgynevezett energiaközösségek támogatása felé. A német kormányzati finanszírozású European Climate Initiative (EUKI) keretében működő COMMENCE (Community Energy in Central Europe) projekt meghívására az EU-s energiaközösségek egyik fellegvárába, Ausztriába, azon belül Bécsbe, illetve Alsó-Ausztriába látogattunk, hogy első kézből ismerjük meg a nyugati szomszédunkban már létező – és sikeres – példákat. Sok kicsi sokra megy Az energiaközösségek olyan együttműködéseket jelentenek, amelyekben bizonyos szereplők közösen termelnek, fogyasztanak, osztanak meg, vagy akár tárolnak energiát. Ehhez – környezetvédelmi és gazdasági megfontolásból – alapvetően megújuló forrásokat használnak, ám egyéb megoldás is szóba jöhet. Az energiaközösségek tagjai a helyi jogszabályoktól függően lehetnek természetes személyek, önkormányzatok, vállalkozások, de akár más szervezetek is. Egy ilyen szerveződés előnye alapvetően nem a profitszerzés – bár cégek esetében ez a fő szempont –, hanem az, hogy növelje az adott közösség energiabiztonságát, fokozza a tudatosságot, mérsékelje a kibocsátást, valamint nem utolsó sorban csökkentse és kiszámíthatóbbá tegye a rezsiköltségeket.

