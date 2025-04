Súlyos hibát találtak, leállították a Samsung mobilok nagy frissítését

A Samsung a múlt héten elkezdte kiadni az Android 15-alapú One UI 7 szoftverét bizonyos készülékekre, a folyamatot azonban le kellett állítani. A vállalat még a szervereiről is eltávolította a frissítést, ami azt jelzi, komoly lehet a hiba. A gyártó egyelőre nem szólalt meg az ügyben, a jelentések azonban súlyos hibákról tanúskodnak – írja az Ars Technica.

Ez a frissítés kifejezetten a Galaxy S24 mobilokhoz, valamint a Z Fold 6 és a Z Flip 6 készülékekhez készült, amelyek még az Android 14 alapú One UI 6-tal jelentek meg.

A Samsung ezekhez a készülékekhez hét év frissítési támogatást ígér, de úgy tűnik, most tovább fog tartani, amíg kiadják az operációs rendszer új verzióját. A cég ugyanis nemcsak az Android megjelenését módosítja, hanem egy sor Galaxy AI-funkciót is integrál a rendszerbe, amely hosszadalmas folyamat, annak ellenére is, hogy már most többhónapos csúszásról beszélhetünk.

Amint a Samsung április 7-én megkezdte a bevezetést, a Galaxy S24 koreai felhasználói észrevették, hogy telefonjaik időnként megtagadják a zárolás feloldását. Emellett többen panaszkodtak arra is, hogy a bizalmas fájloknak fenntartott Secure Folder egy hibája miatt a galériából származó képek megjelentek az automatikusan generált történetek funkcióban, amelyek a biztonságos mappán kívül érhetők el.

A Google júniusban tervezi az Android 16 első verziójának kiadását, ami idén jóval korábbi debütálást jelent, mint a korábbi ciklusokban. A Samsung Galaxy S25 család készülékeit ez a hiba nem érinti, ezek ugyanis alapvetően One UI 7-tel jelentek meg.