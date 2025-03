Az egyik legjobban fizető szakma elérhetőbb, mint hinnéd – mutatjuk, hogyan

Informatikai tudásba fektetve mindenki növelheti a saját értékét munkavállalóként

A digitalizáció miatt a szakmák többségénél már elengedhetetlenek a különböző IT-s ismeretek, így informatikai tudásba fektetve mindenki növelheti a saját értékét munkavállalóként – még akkor is, ha a karrierváltás egyébként nem szerepel a tervei között. Akár a szakmaváltás, akár szimplán a tudásszerzés a célunk, a PROGmasters most több tanfolyamot is indít, amelyekre teljesen kezdőként is bárki jelentkezhet. És a hab a tortán, hogy a választott képzéstől függően akár 20-30 százalék kedvezményben is részesülhet, aki március 24-ig érdeklődik a PROGmasters weboldalán keresztül.

Aki tavasszal elkezdi, nyárra új szakmát szerezhet – precizitás és empátia kell hozzá

Az informatikai karrier felé – a gyakori tévhittel szemben – nem csak a komplex programozói tudás megszerzésén keresztül vezethet az út. A különböző szoftverek előállítása során a tesztelők szerepe legalább olyan fontos, mint a programozóké, hiszen ők azok, akik megbizonyosodnak a szoftverfejlesztők által írt programok hibátlan működéséről és arról, hogy az elkészült program – legyen az egy orvosi szoftver vagy például egy autó vezetéstámogató rendszere – megfelel-e az ügyfél igényeinek. Mivel a tesztelőknek a programozók munkájára kell visszajelzést adniuk, munkakörükhöz a precizitás mellett elengedhetetlen az empátia is.

A PROGmasters márciusban induló képzésének résztvevői idén nyárra manuális & automata tesztelői, államilag elismert szakképesítést szerezhetnek. A szakmában 2-3 év tapasztalattal már átlagosan 850 ezer forintot lehet keresni, a 4-7 éves szakmai múlttal rendelkező senior szakemberek pedig átlagosan 1,14 millió forintot vihetnek haza havonta a béren kívüli juttatásokon felül. Az 5 hónapos, hétfőtől-csütörtökig, 17-20 óráig zajló online képzést teljesítők egy nemzetközileg elismert képesítést (ISTQB / CTFL) is szerezhetnek, ráadásul a PROGmasters az elhelyezkedésben is segíti a résztvevőket.

Három út a programozói karrier felé – márciusban vagy áprilisban ezeken is elindulhatunk

Akit inkább a programozás vonz, 3 képzés közül választhat a PROGmastersnél, melyek mindegyike az alapoktól indul, tehát programozási előképzettség nélkül, ráadásul munka mellett is végezhető. Az 5 hónapos Junior Java programozó képzés résztvevői saját időbeosztásuk és tempójuk szerint haladnak, napi 2×1 óra mentori konzultációs lehetőséggel. A full-stack fejlesztő képzésen pedig 8 hónap alatt lehet elsajátítani a felületek és a háttér-alkalmazások programozását élő, mentor által vezetett órákon. Végül aki a kreativitást és a vizualitást részesíti előnyben, a 6 hónapos frontend fejlesztő képzésen tanulhatja meg a három legnépszerűbb frontend technológiát. Az utóbbi 2 képzés résztvevői számára ráadásul állásgarancia lehetőséget is kínál a PROGmasters.

A cikkben említett képzésekkel megszerezhető államilag elismert szakképesítések:

Junior szoftvertesztelő (06134007), Junior automata tesztelő (06135009), Junior Java backend fejlesztő (06134005), Vállalati full-stack szoftverfejlesztő (06135012), Junior frontend fejlesztő (06134004)