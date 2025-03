Videón, amint az óceánban landol a világ legnagyobb rakétája

A világ legnagyobb űrrakétájának egyik landolásáról osztott meg videót Elon Musk az X-en. A felvételen az látható, amint a SpaceX Starship nevű járműve az óceán vízére száll le irányítottan.

Ezzel a Starship egy korábbi tesztrepülésére utalt vissza, amely alkalmával hatalmas robotkarokkal fogták meg a gyorsítórakétát. Amint a Space.com beszámolt róla, a Starship következő tesztrepülését magyar idő szerint március 4-ére, hajnali fél 1-re tervezik. Ennek részeként ismét megkísérlik elkapni a gyorsítórakétát, miközben a Starship felső, hajónak nevezett része csaknem körberepüli a Földet, mielőtt Ausztrália partjai mellett landolna.

This is a real video of a past @SpaceX Starship water landing.

Trying again tomorrow.

We need to perfect ship reentry at extreme temperatures before attempting to catch the ship with the tower arms, like the booster.

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2025