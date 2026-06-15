„Nem loptuk a jegyünket, hanem kiérdemeltük!” – a világbajnokság egyik legkisebb nemzete nem éri be a debütálással

Rengeteg vitát generált, hogy az európai szövetség után a FIFA is a létszámbővítés mellett döntött, így az idei lesz a történelem első olyan labdarúgó-világbajnoksága, amelyet 48 csapat részvételével rendeznek. Az egyik oldal azzal érvel, hogy a híguló mezőny miatt gyenge válogatottak is kijutottak a futball ünnepére, míg a másik oldal szerint ez egy jelentős esemény lehet abból szempontból, hogy új nemzetek is bemutatkozhatnak a tornán. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, hogy, míg az ezt megelőző három világbajnokságon összesen volt négy debütáló csapat (közte Katar, amely négy éve házigazda volt), addig az idei tornán négy elsőbálozó is fellép: Curacao, Jordánia, Üzbegisztán és a Zöld-foki Köztársaság.

Hogy hígult-e a mezőny, az majd biztosan téma lesz a vb alatt és után is, de, ahol ezzel a kérdéssel biztosan nem foglalkoznak, az a zöld-foki csapat. Az afrikai ország lakossága a 2024-es népszámlálási adatok szerint mindössze 524 ezer 877 fő, ezzel a vb-történelem második legkisebb nemzeteként kvalifikálta magát Izland után – hogy aztán mindkét nemzetet beelőzze Curacao, amely népességet és az ország méretét tekintve is a legkisebb vb-résztvevővé vált. Hazánkban a legtöbbeknek Stopira villanhat be, aki 2012 és 2023 között erősítette a Fehérvár FC-t, mielőtt a portugál másodosztályú Torreensébe szerződött volna – utóbbi épp az ő tizenegyesével győzte le a Sportingot, ezzel történelmi kupagyőzelmet ünnepelve Portugáliában.

A magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira igazi nemzeti hősnek számít a maga 61 válogatottságával, csapattársai pedig hatalmas ünneplést csaptak, amikor kiderült, hogy mehet a világbajnokságra.

Nagyon boldog vagyok a zöld-foki-szigeteki labdarúgó-válogatott miatt, és hatalmas örömömre szolgál a fiam eddigi pályafutása is. Kiskora óta ezért játszik és dolgozik. Mindenki izgatottan várja, hogy lássuk a világbajnokságon szerepelni őket. Most már a világ is megismerte a Zöld-foki-szigeteket annak ellenére, hogy kis ország vagyunk

– idézte Stopira édesanyját az amerikai NPR cikke, de persze a futballista sem maradt néma.

„Egész pályafutásom alatt erről álmodtam, leírhatatlan érzés! Aztán rájössz, hogy nem csak a te álmod volt, hanem egy egész országé. Rengeteget jelent nekem, örülök, hogy része lehetek.”

„Egy tévé volt a faluban, oda eljutni sem volt egyszerű”