Így kell öntözni a hortenziát kánikulában: 35 fok felett ez gyakran többet ér, mint egy plusz locsolás

A hortenzia az egyik leglátványosabb dísznövény, de ez tűri talán a legkevésbé a komolyabb hőhullámokat a kertben. Ez meg is látszik rajta, mert ha tartósan 35 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet, akkor akár órák alatt lekókadhat.

Nagy gond ilyenkor sincs, viszont az öntözésére kiemelt figyelmet kell ebben az időszakban fordítani.

Míg a hortenzia normál nyári időben jól elvan néhány alapos öntözéssel hetente, kánikulában fordul a kocka: a nagy levelek rendkívül sok vizet párologtatnak, miközben a forró talajból is gyorsabban távozik a nedvesség. Emiatt a növény vízigénye jelentősen megnő, különösen a virágzás időszakában.

A szakértők szerint ilyenkor a legjobb megoldás a kora reggeli, mély öntözés. Nem a gyakori, kis mennyiségű locsolás a cél, hanem az, hogy a víz mélyen a gyökérzónába jusson. A sekély öntözés ugyanis arra ösztönzi a gyökereket, hogy a felszín közelében maradjanak, ahol a talaj a leggyorsabban kiszárad.

Ha megfelelő öntözés mellett is lekonyulnak a hortenzia levelei délutánra, akkor sem kell pánikba esni, mert ez a növény természetes védekezésének a jele is. Ha estére vagy másnap reggelre újra feszessé válnak a levelek, akkor nem feltétlenül volt szó súlyos vízhiányról.

A mulcsozás hőhullámban különösen sokat segíthet. A kéregmulcs, a komposzt vagy más szerves takaróréteg lassítja a párolgást, hűvösebben tartja a talajt, és segít egyenletesebbé tenni a vízellátást. Ez 35 fok felett gyakran többet ér, mint egy plusz locsolás.

Cserepes hortenziáknál ennél is nagyobb odafigyelésre van szükség, hiszen ezekben az esetekben a cserép jóval gyorsabban átforrósodik és kiszárad, mint a kerti talaj. Hőhullám idején előfordulhat, hogy a növényt naponta ellenőrizni kell, különösen déli vagy nyugati fekvésű teraszokon.