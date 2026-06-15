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Kultúra

Renée Zellweger elárulta, miért Bridget Jones volt az egyik kedvenc szerepe

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Renée Zellweger 2025-ben
admin Ács Anna Mária
2026. 06. 15. 12:12
KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Renée Zellweger 2025-ben
Szerinte pont azért, amiért a közönséget is megfogta a karakter.

25 évvel ezelőtt jött ki az első Bridget Jones-film, ami talán a kétezres évek legismertebb vígjátékai közé tartozik. Nem meglepő tehát, hogy azóta is voltak kísérletek a karakter felélesztésére, 2015-ban a Bridget Jones babát várral, 2025-ben pedig a Bridget Jones: Bolondulásig című negyedik résszel. Bár az utóbbiak fogadtatása meglehetősen vegyes volt, egy ember szívéből biztosan nem lehet kitépni Bridgetet: ez pedig a People beszámolója alapján az őt alakító Renée Zellweger.

Ugyanis hiába forgott a közbeszéd a karakter kinézete körül, és hogy az valóban megérdemli-e a kritikát, vagy nem, a színésznő mégis felszabadítónak érezte, hogy a bőrébe bújhatott.

Nem felelt meg a szépségideálnak

A legtöbb romkom-hősnő kifinomult és megfelel a kor aktuális szépségideáljának, az ő esetében viszont ez nem így volt

– mondta a színésznő.

Ő egy hétköznapi nő volt, és a megjelenése tükrözte az életmódját. Szeretett kétszer szedni az ételből, szerette a Chardonnay-t, és nem töltötte minden napját az edzőteremben, mégis gyönyörű volt. És ennek ellenére is megszerezte a pasit. Sőt, talán éppen azért, mert az önazonossága még vonzóbbá tette

– fejtette ki Zellweger, hozzátéve, pont a karakter ilyesfajta formabontó jellege fogta meg a közönséget.

Úgy tekint Bridget Jones karakterére, mint egy olyan emberre, aki hiába tökéletlen, semmit nem kell rajta változtatni. Ez pedig alapjaiban formálta át, hogy hogyan gondolkodunk a női főszereplőkről.

Felszabadító volt a forgatás is

Amellett, hogy Zellweger szerette, amit Bridget Jones tulajdonságai a nézőknek üzentek, a forgatás is sokkal szabadabb élmény volt az ő bőrébe bújva.

Imádtam, hogy a sírós jeleneteknél elkenődhetett a szempillaspirálom anélkül, hogy bárki odarohant volna helyrehozni a külsőm. Közben folyhatott az orrom, taknyos lehettem, ahogy az a való életben is történik. Fújhatott a szél, összekócolhatta a hajamat, és senki sem sietett oda, hogy megfésülje és tökéletessé tegye

– emlékezett vissza a színésznő.

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