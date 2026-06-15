Magyarország továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumának jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását – közölte az MTI Pósfai Gábor belügyminiszter szavait, aki az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén beszélt.

Nem született megállapodás

A paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak; ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat – közölte a belügyminiszter.

Elmondása szerint erről előzetes, tapogatózó jellegű megbeszélésekre és kétoldalú egyeztetésekre került sor a tanács ülésén, ám megállapodás nem született – tette hozzá.

A tanácskozáson a schengeni övezet helyzetét is megvitatták. Az osztrák belügyminiszterrel tartott kétoldalú egyeztetésen Pósfai elmondta: Magyarország ellenzi a belső határellenőrzések fenntartását. Közös felvetésük szerint a határellenőrzést középtávon egy olyan rendszer válthatná fel, melyben az osztrák és a magyar belügyi szervek egymással együttműködve, a határrégióban tartanának ellenőrzéseket.

Újra forró téma lett a migráció Magyarországon

Az illegális migráció körüli vita nemrég újra napirandre került a hazai közéletben: miután a választási kampány során Orbán Viktor többször is azzal támadta a Tiszát, hogy hatalomra kerülésük esetén beengednék a migránsokat, nemrég az EU-s pénzek hazahozatalának bejelentésekor üzent Magyar Péternek: „Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen – Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van”.

Magyar szombaton reggel rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kormányülések jegyzőkönyveiből kiderült: Orbánék menekülttábor nyitásáról tárgyaltak, melyet az osztrák határhoz közeli Vitnyéden valósítottak volna meg. Közben a kormány ennek ellenkezőjéről tájékoztatta az embereket és a migrációs konfliktus kiélezését határozta meg politikai célként – emelte ki.

Gulyás Gergely elismerte, hogy valóban felmerült a vitnyédi menekülttábor terve, de szerinte az egész csak tárgyalási technika volt az unió felé.