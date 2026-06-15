Bemutatkozik az Európa-bajnok, nagyot álmodnak az elefántcsontpartiak – élő hírfolyam a foci-vb ötödik napjáról
Elefántcsontpart legyőzné a németeket is
Emerse Fae szövetségi kapitány szerint az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott megmutatta, mennyire ambíciózus, miután az utolsó percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte az előző 21 hónapban veretlen Ecuadort.
„Ezért jöttünk az Egyesült Államokba, ambíciózusak vagyunk és reménykedünk” – mondta a mérkőzés után a szakember.
Fae szerint együttese – amelynek győztes gólját a csereként beállt Amad Diallo szerezte a 90. percben – nemcsak kirándulni érkezett a vb-re.
Egyelőre minden remekül alakul. A torna előtt legyőztük Franciaországot, most az erős ecuadoriak ellen jól kezdtük a vb-t is. Ez megmutatja, milyen jól helyt állunk
– elemezte a történteket a tréner.
Az afrikaiak a következő mérkőzésükön a Curacaót 7-1-re kiütő németekkel találkoznak, a szövetségi kapitány pedig szombaton is nehéz összecsapásra számít.
„Németországról beszélünk, amelynek rengeteg tapasztalt játékosa van, néhányszor pedig már világbajnoki címet ünnepelhettek. A labdarúgóik a legjobb európai klubokban szerepelnek, jól lőnek, ráadásul 7-1-re megnyerték a nyitómeccsüket. Ennek ellenére ott is győzni szeretnénk, mert azzal kivívnánk a továbbjutást is. Megvannak a képességeink, a saját erősségeinkre építünk majd, hogy lebontsuk a német falat” – magyarázta.
Miután Elefántcsontpart vasárnap este az utolsó pillanatban 1-0-ra legyőzte Ecuadort a világbajnokság E csoportjában, Emerse Faé edző ismertette ambícióit. Csapata június 20-án, szombaton este 10 órakor a második csoportmérkőzésén Németországgal csap össze.
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A 7-1-es KO sem törte le a curacaói kapitány
Dick Advocaat szövetségi kapitány továbbra is bízik benne, hogy Curacao válogatottja meglepetést okozhat a világbajnokságon, annak ellenére, hogy csapata a csoportkör első fordulójában 7-1-re kikapott Németországtól.
A torna legidősebb edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, játékosainak nincs okuk lehangoltnak lenni, sőt pozitívnak kell maradniuk, mert még mindig van esélyük, hogy sikeres, sőt csodálatos világbajnokságot zárjanak.
Ezt a tornát gyönyörűvé kell tennünk! A második és a harmadik mérkőzésen meglepetést okozhatunk, és a végén örülni fogunk, hogy részesei lehettünk a világ legnagyobb labdarúgótornájának
– magyarázta.
Rajtol a G és a H csoport
Hétfőn este, illetve kedden hajnalban a H csoport mind a négy együttese megkezdi szereplését a labdarúgó-világbajnokságon: a favorit spanyolok az újonc Zöld-foki szigetekkel, a szaúdiak Uruguayjal csapnak össze. A G csoport ugyancsak most rajtol, a belgák Egyiptommal, az irániak pedig Új-Zélanddal csapnak össze az Egyesült Államok nyugati partján.
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