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Bemutatkozik az Európa-bajnok, nagyot álmodnak az elefántcsontpartiak – élő hírfolyam a foci-vb ötödik napjáról

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 14: Lamine Yamal and Victor Munoz of Spain interact during the training and press conference of Spain one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 14, 2026 in Atlanta, Georgia. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP
Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Elkezdi a spanyol csapat is a vb-menetelést
admin Pincési László
2026. 06. 15. 11:46FRISSÍTVE: 2026. 06. 15. 11:46
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 14: Lamine Yamal and Victor Munoz of Spain interact during the training and press conference of Spain one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 14, 2026 in Atlanta, Georgia. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP
Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Elkezdi a spanyol csapat is a vb-menetelést
Eljött a spanyol válogatott bemutatkozásának napja az idei labdarúgó-világbajnokságon, az Európa-bajnoki címvédő az újonc Zöld-foki Köztársaság ellen lép pályára Atlantában. A G csoport is rangadóval, a Belgium–Egyiptom csatával indul. A meccsek mellett a vébé ötödik napjának összes fontos rezdüléséről beszámolunk ebben az élő hírfolyamban.
11:43

Elefántcsontpart legyőzné a németeket is

Emerse Fae szövetségi kapitány szerint az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott megmutatta, mennyire ambíciózus, miután az utolsó percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte az előző 21 hónapban veretlen Ecuadort.

„Ezért jöttünk az Egyesült Államokba, ambíciózusak vagyunk és reménykedünk” – mondta a mérkőzés után a szakember.

Fae szerint együttese – amelynek győztes gólját a csereként beállt Amad Diallo szerezte a 90. percben – nemcsak kirándulni érkezett a vb-re.

Egyelőre minden remekül alakul. A torna előtt legyőztük Franciaországot, most az erős ecuadoriak ellen jól kezdtük a vb-t is. Ez megmutatja, milyen jól helyt állunk

– elemezte a történteket a tréner.

Az afrikaiak a következő mérkőzésükön a Curacaót 7-1-re kiütő németekkel találkoznak, a szövetségi kapitány pedig szombaton is nehéz összecsapásra számít.

„Németországról beszélünk, amelynek rengeteg tapasztalt játékosa van, néhányszor pedig már világbajnoki címet ünnepelhettek. A labdarúgóik a legjobb európai klubokban szerepelnek, jól lőnek, ráadásul 7-1-re megnyerték a nyitómeccsüket. Ennek ellenére ott is győzni szeretnénk, mert azzal kivívnánk a továbbjutást is. Megvannak a képességeink, a saját erősségeinkre építünk majd, hogy lebontsuk a német falat” – magyarázta.

Miután Elefántcsontpart vasárnap este az utolsó pillanatban 1-0-ra legyőzte Ecuadort a világbajnokság E csoportjában, Emerse Faé edző ismertette ambícióit. Csapata június 20-án, szombaton este 10 órakor a második csoportmérkőzésén Németországgal csap össze.

11:34

A 7-1-es KO sem törte le a curacaói kapitány

Dick Advocaat szövetségi kapitány továbbra is bízik benne, hogy Curacao válogatottja meglepetést okozhat a világbajnokságon, annak ellenére, hogy csapata a csoportkör első fordulójában 7-1-re kikapott Németországtól.

A torna legidősebb edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, játékosainak nincs okuk lehangoltnak lenni, sőt pozitívnak kell maradniuk, mert még mindig van esélyük, hogy sikeres, sőt csodálatos világbajnokságot zárjanak.

Ezt a tornát gyönyörűvé kell tennünk! A második és a harmadik mérkőzésen meglepetést okozhatunk, és a végén örülni fogunk, hogy részesei lehettünk a világ legnagyobb labdarúgótornájának

– magyarázta.

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Rajtol a G és a H csoport

Hétfőn este, illetve kedden hajnalban a H csoport mind a négy együttese megkezdi szereplését a labdarúgó-világbajnokságon: a favorit spanyolok az újonc Zöld-foki szigetekkel, a szaúdiak Uruguayjal csapnak össze. A G csoport ugyancsak most rajtol, a belgák Egyiptommal, az irániak pedig Új-Zélanddal csapnak össze az Egyesült Államok nyugati partján.

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