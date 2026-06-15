Bemutatkozik az Európa-bajnok, nagyot álmodnak az elefántcsontpartiak – élő hírfolyam a foci-vb ötödik napjáról

Emerse Fae szövetségi kapitány szerint az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott megmutatta, mennyire ambíciózus, miután az utolsó percben szerzett góllal 1-0-ra legyőzte az előző 21 hónapban veretlen Ecuadort.

„Ezért jöttünk az Egyesült Államokba, ambíciózusak vagyunk és reménykedünk” – mondta a mérkőzés után a szakember.

Fae szerint együttese – amelynek győztes gólját a csereként beállt Amad Diallo szerezte a 90. percben – nemcsak kirándulni érkezett a vb-re.

Egyelőre minden remekül alakul. A torna előtt legyőztük Franciaországot, most az erős ecuadoriak ellen jól kezdtük a vb-t is. Ez megmutatja, milyen jól helyt állunk

– elemezte a történteket a tréner.

Az afrikaiak a következő mérkőzésükön a Curacaót 7-1-re kiütő németekkel találkoznak, a szövetségi kapitány pedig szombaton is nehéz összecsapásra számít.

„Németországról beszélünk, amelynek rengeteg tapasztalt játékosa van, néhányszor pedig már világbajnoki címet ünnepelhettek. A labdarúgóik a legjobb európai klubokban szerepelnek, jól lőnek, ráadásul 7-1-re megnyerték a nyitómeccsüket. Ennek ellenére ott is győzni szeretnénk, mert azzal kivívnánk a továbbjutást is. Megvannak a képességeink, a saját erősségeinkre építünk majd, hogy lebontsuk a német falat” – magyarázta.

Miután Elefántcsontpart vasárnap este az utolsó pillanatban 1-0-ra legyőzte Ecuadort a világbajnokság E csoportjában, Emerse Faé edző ismertette ambícióit. Csapata június 20-án, szombaton este 10 órakor a második csoportmérkőzésén Németországgal csap össze.