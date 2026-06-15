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Tudomány

Középkori kardot találtak egy lengyel folyóban

24.hu
2026. 06. 15. 11:24

Kivételesen jó állapotú, középkori kardot fedeztek fel Lengyelországban – számolt be róla a Heritage Daily. A fegyvert a Warta folyóban találták meg, egy Wronki nevű város közelében.

A szakértők szerint a kard a 11. századból származhat, vagyis egy olyan korból, amely Közép-Európában bővelkedett a fegyveres konfliktusokban. A fegyver feltehetőleg egy középkori harcosé lehetett, de az sem kizárható, hogy egy rituális tárgy volt, amelyet egy szertartás alkalmával szándékosan dobtak a folyóba.

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Lengyelország területéről az elmúlt években számos kiemlekedő régészeti lelet került elő, köztük több középkori fegyver is. A mostanihoz hasonlóan szintén egy folyóból emelték ki például azt az ezeréves kardot, amely alakjából ítélve a viking korból származhat. Pengéjén forgácsok, vágásnyomok, repedések látszanak, ami arra utal, hogy számos erős találat érhette harc közben. Ebből kiindulva azt feltételezik, hogy egy csata során eshetett a folyóba.

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