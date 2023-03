Mégis összejöhet a Microsoft 69 milliárd dolláros üzlete

A Microsoft megkaphatja az Európai Unió trösztellenes bizottságának jóváhagyását az Activision 69 milliárd dolláros felvásárlására, amennyiben licencszerződést ír alá a konkurensekkel és tesz néhány fontosabb ígéretet – írja a Reuters az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva.

Több mint egy éve már, hogy a Microsoft bejelentette, hogy közel 69 milliárd dollárért (22 ezer milliárd forintért) megvásárolja az Activision Blizzardot, ami olyan népszerű játékok kiadója, mint a Call of Duty, vagy épp a World of Warcraft. Az eltelt időben viszont számos ország, többek közt az Európai Unió trösztellenes felügyelete is vizsgálni kezdte az akvizíciót.

Bár az Európai Bizottság végső döntése csak április végére várható, a jelek szerint nem fogják megkövetelni a Microsofttól, hogy eszközöket adjanak el a jóváhagyás érdekében. Ehelyett licencszerződést kell majd biztosítania a riválisoknak, továbbá meg kell határozni az összeolvadt vállalatok jövőbeli terveit, és részletezni, mit terveznek a játékaikkal.

Az üzlet egyik legnagyobb ellenzője, a Sony számára a Microsoft már korábban jelezte, hogy legalább tíz évig elérhetővé teszi majd a Call of Duty-játékokat, a japán cég azonban nem volt ezzel megelégedve.

A brit versenypiaci hatóság (CMA) korábban arra kérte a Microsoftot, hogy váljon meg a Call of Duty-tól annak érdekében, hogy zöld utat kapjon az akvizíció. Brad Smith, a techóriás elnöke azonban a múlt hónapban jelezte, nem hajlandó eladni a Call of Duty-t.