A Microsoft megígérte a Sonynak, hogy 10 évig náluk is lesz Call of Duty

A Microsoft a közelmúltban ígéretet tett a Sony számára, hogy tíz évig biztosan elérhetők lesznek a Call of Duty-játékok a PlayStation platformon – írja a New York Times.

Történt mindezt azért, hogy létrejöhessen az Activision Blizzard játékkiadó felvásárlása, amiről még 2022. januárjában adott ki szándéknyilatkozatot a cég. A 70 milliárd dolláros üzlet a videojáték-ipar egyik legnagyobb akvizíciója lehet, aminek a jelentőségét jól mutatja, hogy legalább 16 különböző állami szervezet vizsgálja a felvásárlást, többek között az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió versenyfelülete – utóbbi szervezet november elején közölte, hogy 2023. március 23-ig dönt arról, engedélyezi vagy blokkolja az üzletet.

Az uniós versenyfelügyelet közleményében az olvasható, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az ügylet jelentősen csökkentheti a versenyt a konzolos és PC-s videójátékok forgalmazásának piacán. Ennek oka, hogy a Microsoft a felvásárlás után bármikor blokkolhatja az Activision Blizzard játékok terjesztését a rivális felhőalapú játékstreaming-szolgáltatásokon vagy konzolokon. Az EU emellett azért is aggódik, hogy az akvizíció után az operációs rendszerek piacán is csökkenhet a verseny, ugyanis elképzelhető, hogy a játékokat csak a Windowson lehet majd futtatni.

Amennyiben az üzlet megvalósul, olyan értékes videojáték-franchise-ok kerülnének a Microsoft Gaming tulajdonába, mint a Warcraft, az Overwatch, a Diablo, a Candy Crush, Tony Hawk’s Pro Skater vagy éppen a Call of Duty. Utóbbi franchise a világ egyik legsikeresebb játéksorozata, és a felügyeleti szervek meggyőzése érdekében a Microsoft hónapok óta arról kommunikál, hogy a felvásárlás esetén a széria továbbra is elérhető lesz a konkurens PlayStation platformon.

Az Xbox üzletág feje, Phil Spencer rendszeresen arról nyilatkozik, hogy – egyelőre – eszük ágában sincs exkluzívvá tenni a Call of Duty-játékokat, az előfizetéses Xbox Game Pass kínálatába sem emelnék be ezeket a címeket, és a New York Times cikke szerint a Microsoft ígéretet tett a Sony számára, hogy a széria az elkövetkezendő 10 évben elérhető lesz PlayStationre is.