Négy tavalyi kütyü, amit még idén is érdemes megvenni

2022-ben sem szenvedtünk hiányt új kütyükben, tavaly is minden egy kicsit jobb, gyorsabb, esetleg szebb lett, forradalmi újdonságokkal ugyanakkor nem nagyon találkozhattunk. Ennek ellenére akadtak olyan eszközök, amik abszolút elnyerték a tetszésünket, és összeállításunkban olyan tech cuccokat veszünk sorra, amik elég jól sikerültek ahhoz, hogy még 2023-ban is megérje kinyitni értük a pénztárcánkat.

Samsung Galaxy Watch5 Pro okosóra

Okosórákkal Dunát lehet rekeszteni, ráadásul 2022-ben ezen a területen sem volt hatalmas fejlődés, de egy eszköz azért kiemelkedett a többi közül – már ami az általános használatra szánt, tehát nem a kifejezetten sportoláshoz fejlesztett eszközöket illeti. Tavalyi nagy kedvencünk a Samsung Galaxy Watch5 Pro, ami funkciók terén nem hozott hatalmas előrelépést az elődjéhez képest, de a gyártó végre egy normális aksival szerelte fel, és ez elég is volt ahhoz, hogy kiemelkedjen a hasonszőrű okosórák mezőnyéből. A 590 milliamperórás telep a megfelelő beállításokkal akár három napig is bírja töltés nélkül, ami háromszor több idő, mint amit a Galaxy Watch4 produkált.

Bár a forgatható lünettáról le kell mondani, a Watch5 Pro továbbra is óra formájú, nem egy szíjra szerelt kijelző, és tud szinte mindent, amire szükségünk lehet. IP68 szabvány szerinti védelem, Google-féle Wear OS operációs rendszer, NFC-s fizetés, 50 méterig vízálló, adott a beépített GPS, a lépésszámlálás, az alvás- és stressz-szintfigyelés, a véroxigénszint és a testtömeg index nyomon követése, most sem maradt ki a pulzus- és vérnyomásmérés, van EKG-funkció, és az óra legalább 90 különböző mozgást és edzéstípust képes monitorozni. Az egyetlen negatívum az ár, ami a megjelenéskor 200 ezer forint körül mozgott, de az elmúlt hónapokban ez mérséklődött, így mostanra akár már 50 ezer forinttal olcsóbban is hozzá lehet jutni.

Sonos Ray soundbar

A Sonos név hallatán sokaknak – érthető módon – a gyártó prémium kategóriás, és ennek megfelelően sokszor elég borsos árú eszközei ugranak be, de az amerikai cég az utóbbi években rendre igyekszik előállni olyan hangcuccokkal, amiknél a korábbinál jóval barátságosabb az árcédula. Tavaly például készült olcsóbb verzió a kifejezetten ütős mélynyomójukból, illetve kiadták az eddigi legolcsóbb soundbarjukat, ami Ray névre hallgat, és már 100 ezer forint környékén hazavihető. Ezért cserébe ugyan kompromisszumokat kell kötni (nincs Dolby Atmos, HDMI és beépített hangszóró), viszont, ha valaki régebbi okostévé mellé vagy egészen kicsi szobába/lakásba keres olyan eszközt, ami tényleg jól szól és később könnyedén bővíthető (ráadásul vezeték nélkül), annak a Sonos megoldása ideális lehet.

Érdemes tudni továbbá, hogy a Ray multifunkciós, tehát használható vezeték nélküli hangszóróként is. A mellé járó okostelefonos alkalmazás kompatibilis szinte az összes zenestreamelős szolgáltatással (YouTube Music, Spotify stb.), illetve pillanatok alatt párosítható bármilyen más Sonos termékkel és az IKEA-ban kapható Symfonisk eszközökkel is.

A hangzásról négy D-osztályú erősítő, két magassugárzó és két középsugárzó gondoskodik, és bár önmagában használva a térélményről ugyan le kell mondanunk, de a Ray még így is jobban szól, mint a legtöbb hasonló árú konkurencia, a tévék beépített hangrendszereiről nem is beszélve. Belépő készüléknek kiváló választás, később pedig lehet gondolkodni azon, hogyan fejlesszük a hangélményt a gyártó többi eszközével vagy az IKEA-s cuccokkal, amik tényleg mindössze két gombnyomással csatlakoztathatók a wifin keresztül.

Asus Zenfone 9 okostelefon

Ahogy azt az elmúlt években már rendre megszokhattuk, tavaly is felfoghatatlan mennyiségű okostelefon árasztotta el a piacot, és főleg a kínai gyártók ontották magukból a mindenféle típusú mobilokat. Nálunk viszont ennek ellenére is egy tajvani eredetű eszköz lett a befutó, méghozzá az Asus Zenfone 9. A cég folytatta azon törekvését, hogy a trendekkel ellentétben erős, de kompakt készüléket biztosítson a felhasználóknak, és sikerült is olyan modellel előállniuk, ami a hiányosságai ellenére is érdemes a figyelemre – még 2023-ban is. Nincs vezeték nélküli töltés, illetve fotózásra sem ez a legjobb okostelefon, viszont a burkolat alatt igazi csúcshardver lakozik: nyolcmagos, 3.2 GHz órajelen dolgozó Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processzor, Adreno 730 grafikus mag, 256 GB tárhely (UFS 3.1) és akár 16 GB (!) LPDDR5 memória.

Emellé adott az IP68 szabvány szerinti védelem, egy 5,9 hüvelykes FHD+ (2400×1080 pixel) Samsung AMOLED kijelző 120 Hz-es képfrissítéssel, 1100 nit maximum fényerővel, és a készülékházról még a lassan mindenhonnan eltűnő jack csatlakozó sem hiányzik. A méret pedig tényleg imádnivaló, hiszen ez nem egy tepsitelefon: 146,5 mm-es magasság, 68,1 mm-es szélesség és mindössze 9,1 mm-es vastagság, ami mellé 169 grammos súly társul.

Kényelmesen használható egy kézzel, nem húzza le a zsebet, könnyedén elrakható – nem is értjük, hogy más gyártók miért nem készítenek több ilyen készüléket. Az pedig már csak a hab a tortán, hogy a dobozt kibontva nemcsak a telefont kapjuk meg, de egy normális, tényleg védelmet nyújtó tokot is, méghozzá egy 30 wattos adapter és a szükséges kábel kíséretében.

Sony WH-1000XM5 fejhallgató

A Sony évek óta szállítja a jobbnál jobb vezeték nélküli zajszűrős fejhallgatókat, és 2022-ben megérkezett az 1000X-széria legújabb darabja, ami továbbra sem a nevével fog rajongókat szerezni, hiszen a keresztségben a WH-1000XM5 elnevezés jutott neki. Ami rögtön szembetűnő, hogy a japán gyártó ezúttal nemcsak a hangzást és a zajszűrést csiszolta tovább, de a dizájnhoz is hozzányúlt: kisebb lett a fejpánt, átalakult a formája is, cserébe viszont – többek között – le kell mondani a korábban megszokott összecsukható kivitelről. Ami nem változott, hogy az XM5 továbbra is rendkívül kényelmes: a kagylók belső része szintetikus bőr, amik mögött memóriahab kapott helyet, a pánt belső része pedig ugyanígy épül fel, nem szorít, nem nyom, így még órák után sem kellemetlen a fejünkön tartani a fejhallgatót. Ami ugyanolyan jól jön egy repülőgépen, mint a külvilágot szinte teljesen kizárni képes zajszűrés – amiben még mindig a Sony a legjobb a piacon.

Persze a hangminőségre sem lehet panasz: a füles támogatja az AAC, SBC és az LDAC formátumokat, így megfelelő forrás esetén csodás részletességben lehet részünk, hála – többek között – az újfajta meghajtónak. Utóbbi a legnagyobb változás az elődhöz képest: természetesebb és dinamikusabb hangzást kapunk, bár a basszus egy leheletnyivel harmatosabb, mint korábban. Mindezt azért feledteti a stabil Bluetooth 5.2-es kapcsolat, ami biztosítja, hogy semmilyen körülmények között ne hagyjon ki a fejhallgató, még akkor se, hogyha az eszköz mellé járó alkalmazásban a kapcsolat stabilitása helyett inkább a hangminőséget preferáljuk.