Sci-fibe illő kütyük érkeznek jövőre

Mára közhellyé vált az egyre gyorsabban fejlődő technológiáról beszélni, viszont a mondás igaz, és ezt tökéletesen bizonyítja néhány 2023-ban megjelenő kütyü is.

Minden évben százával jelennek meg az egyre fejlettebb új kütyük, amelyek a technológia határait feszegetik. Az idei évben a rengeteg okostelefon mellet megjelent például okosfogvédő, a Xiaomi pedig fűthető sállal rukkolt elő. Jövőre sem lesz hiány az úttörő fejlesztésekből, az előrejelzések szerint a következő esztendőben többek között az okoseszközök, a virtuális valóság és a mesterséges intelligenciák tartoznak majd a legnépszerűbb trendek közé. Az év végéhez közeledve bemutatunk néhányat a 2023-ban érkező újdonságok közül.

Smell-O-Vision

A Smell-O-Vision egy olyan rendszer volt, amely a film vetítése közben szagot bocsátott ki, hogy a néző „szagolhassa”, mi történik a filmben. A technikát Hans Laube alkotta meg, és csak az 1960-as Scent of Mystery című filmben jelent meg. A találmány azonban kudarcot vallot, és ma már alig páran tudják, hogy egyáltalán létezett. A közeljövőben azonban betörhet a köztudatba, ugyanis több cég is foglalkozik az elképzelés feltámasztásával.

Az OVR Technology például egy olyan eszközt fejleszt, amely egy VR headsethez kapcsolva szagokat bocsát ki, ezzel elmélyítve a virtuális valóság élményét. De nem ez az egyetlen eszköz, amely nemsokára illattokkal fog elárasztani bennünket. Marcin Bartoszuk, a Microsoft egykori alkalmazottja arról ír, hogy szerinte hamarosan számos mindennapi eszközben lesz valamilyen Smell-O-Visionhöz hasonló funkció. Úgy gondolja 2023-ban piacra fognak kerülni olyan TV készülékek, okostelefonok és akár autók is, amelyek képesek lesznek a szagok kibocsátására.

Apple kevertvalóság-szemüveg

Az Apple 2023 márciusában kezdheti el a kevertvalóság-szemüvegének gyártását. Az első tervek szerint már 2022-ben megjelent volna a cég új terméke, ezt a határidőt azonban nem sikerült tartani. A készüléknek borsos ára lesz, a hírek szerint nagyjából 2000 dollárba, azaz közel 800 ezer forintba kerülhet. Az amerikai vállalat már 2015-ben elkezdte a headset fejlesztését, a jövő évre várható megjelenés így egy 8 éves munka lezárását jelentheti.

A pletykák szerint a szemüveghez egy teljesen új operációs rendszer is készül, amely az xrOS nevet kapta. Mark Gurman, a Bloomberg munkatársa úgy értesült, az eszköz AR és VR alkalmazások futtatására egyaránt képes lesz, és főként videójátékok és médiatartalmak fogyasztására lesz alkalmas. Már létező Apple alkalmazások új verziójára is lehet számítani, például érkezhet a VR FaceTime. Várhatóan az Apple műsorokat és filmeket is fog gyártani, amelyek kifejezetten VR-szemüveggel kell majd nézni, ezt a feltételezést megerősíti a New York Times azon értesülése, hogy a cég Jon Favreau-val és más hollywoodi rendezőkkel is együttműködik.

Légszűrős fejhallgató

A jövő év elején kerül a boltokba a Dyson légszűrős fejhallgatója: Kínában januártól, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Hongkongban és Szingapúrban pedig márciustól lesz kapható. Az ára meglehetősen magas lesz, nagyjából 375 ezres címkére lehet számítani, viszont ezért cserébe olyasmit nyújt, amire jelenleg semelyik másik fejhallgató nem képes.

A Dyson Zone névre keresztelt eszközhöz egy egészségügyi maszkra hasonlító készüléket lehet csatlakoztatni, amely segítségével tiszta, szűrt levegőt lélegezhetünk be zenehallgatás közben. A gyártó szerint terméke a légszennyezés 99 százalékát észleli, és kiszűri a szennyezett városi levegőben megtalálható káros gázokat, köztük a nitrogén-dioxid (NO2) és a kéndioxidot (SO2) is. A nem mindennapi funkció mellett fejlett zajszűrést, teljes spektrumú hangvisszaadást és minimális torzítást várhatunk fejhallgatótól. Kiderült továbbá az is, hogy 50 órás üzemidőt biztosító akkumulátor került bele. Arról egyelőre még nincs hír, hogy Magyarországon is kapható lesz-e a készülék.

Samsung Galaxy S23

A Phone Arena arról számol be, hogy az S23 szériát valószínűleg 2023. február 1-én jelenti be a Samsung, a megjelenés pedig február 17-én várható. A portál úgy értesült, a Galaxy S23 alig fog többe kerülni 300 ezer forintnál, az S23 Ultra ára viszont 460 ezer forintnál is magasabb lehet.

A hírek szerint az új készüléknek három lencséje lesz, és a főkamera egy 50 megapixeles szenzort fog használni. A telefonba Snapdragon 8 Gen 2 processzor kerül és nyolc gigabájt RAM. Az Ultra kivitelben viszont feltűnik majd egy negyedik lencse is, az 50 megapixeles szenzor helyett pedig egy egyedi, csúcskategóriás, 200 megapixeles ISOCELL kameraszenzor kap helyet. Emellett memória szempontjából is erősebb lesz az Ultra, nyolc helyett 12 gigabájt RAM található benne. Az S23 esetében 128 és 256 gigabájtos tárhelyű verziókból választhatunk majd, az Ultra pedig 512 gigabájtos és egy terabájtos kivitelben is elérhető lesz. Mivel az Android 14 előreláthatólag csak jövő tavasszal fog megérkezni, az S23 piacra kerülésekor feltehetőleg az Android 13 operációs rendszert használja majd.

iPhone 15

Azoknak sem kell aggódnia, akik az Apple mellett köteleződtek el, és nem akarnak androidos telefonra váltani, ugyanis előreláthatólag jövő ősszel bemutatják az iPhone 15-öt. A Phone Arena úgy gondolja, szeptember 22-én kerülhet majd a boltokba az új készülék, amely nagyjából 345 ezer forintba kerülhet. Persze csak akkor, ha megelégszünk az alap kivitellel és nem akarunk befizetni az iPhone 15 Pro Maxra, amiért akár 650 ezer forintot is kérhet az Apple.

A magas ár ellenére úgy néz ki, hogy az új iPhone hardver szempontjából gyengébb lesz az S23-nál. Négy lencse kap helyet a hátlapon, köztük a 12 megapixeles főkamera, amely a Pro Max esetében 48 megapixeles lesz. A szériába az Apple A17 Bionic processzor kerül, az alap verzióban hat, a Pro Maxban nyolc gigabájt RAM-mal kiegészülve. Választhatunk majd 128, 256 és 512 gigabájt tárhelyű kivitelt is, sőt 1 terrabájtos Pro Max is kerül a polcokra. Nagy változás, hogy a 15-ös szériában megjelennek az első olyan iPhone-ok, amelyek USB-C csatlakozóval fognak rendelkezni. Ennek oka, hogy az Európai Unió Tanács döntéshozói elfogadták a jogszabályt, amelynek értelmében 2024 őszétől az összes EU-ban értékesített okostelefont – beleértve az iPhone-t is – univerzális USB-C porttal kell ellátni.