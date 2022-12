Kiszivárogtak a PlayStation Plus januári ingyen játékai

Szinte már menetrendszerűen, december végén is kiszivárgott, hogy a PlayStation Plus szolgáltatás előfizetői milyen játékokat kapnak meg ingyen 2023 első hónapjában. A Dealabs által közzétett lista ezúttal is tetszetős, hiszen két AAA-kategóriás cím is található rajta: egyrészt a Star Wars – Jedi: Fallen Order (PlayStation 4, PlayStation 5), illetve a Fallout 76 (PlayStation 4), amiket egy kevésbé ismert játék, az Axiom Verge 2 (PlayStation 4, PlayStation 5) egészít ki.

Habár még nem 100 százalék, hogy ez a három videójáték lesz a januári PlayStation Plus ingyen játék kínálat, de a Dealabs „előrejelzései” eddig minden egyes hónapban igaznak bizonyultak, így ezúttal sincs okunk kételkedni a közzétett infomációk hitelességében.

Mi az a PlayStation Plus?

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

A Sony idén némileg átalakította a szolgáltatást, amivel már a Microsoft-féle Xbox Game Passnak is igyekszik konkurenciát állítani. Az átalakított PlayStation Plus három különböző szintet kínál (Essential, Extra, Premium), eltérő áron, szintenként bővülő szolgáltatásokkal és előnyökkel.

PlayStation Plus Essential:

Ugyanaz, mint régen a PlayStation Plus szolgáltatás

Havonta két ingyen letölthető játék

Exkluzív kedvezmények

Felhőtárhely a játékmentéseknek

Online multiplayer hozzáférés

Ár: 2700 Ft havonta / 7500 Ft negyedévente / 18 000 Ft évente

PlayStation Plus Extra:

Minden, ami a PlayStation Plusban elérhető

Legalább 400, rendszeresen frissülő PS4 és PS5 játék, amik bármikor letölthetők.

Ár: 4200 Ft havonta / 12 400 Ft negyedévente / 30 000 Ft évente

PlayStation Plus Premium