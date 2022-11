Minőségi ugrás jön fotózásban az Androidos telefonoknál

A Qualcomm bemutatta következő csúcskategóriás chipkészletét, a Snapdragon 8 Gen 2-t. Az új, okostelefonokba szánt lapkakészlet az ígéretek szerint hatékonyabban látja majd el az MI-specifikus feladatokat, így az intelligens képfeldolgozás is gyorsabb lesz. Az amerikai félvezetőgyártó szerint új egysége az új modemnek köszönhetően az 5G-hálózatokból is a legjobb teljesítményt hozza majd ki, és a Wi-Fi 7-et is támogatni fogja – írja a Verge.

A Gen 1-hez képest az új generációs félvezetők CPU-jában egy Arm Cortex-X3-on alapuló, 3,2 GHz-en működő elsődleges mag lesz megtalálható. Emellett egyel több, összesen négy, 2,8GHz-es és három 2,0GHz-es mag kap még helyet, amelyek 200 és 300MHz közötti mértékben mutatnak nagyobb sebességet, mint a tavalyi hardver. A fókusz a gyorsaságon és az energiahatékonyságon volt, ezért 35 százalékkal gyorsabb központi feldolgozóegységet (CPU) ígér a cég 40 százalékos energiamegtakarítás mellett. Az Adreno grafikus vezérlő (GPU) az amerikai cég szerint 25 százalékkal lesz gyorsabb, 45 százalékkal jobb energiahatékonysággal.

A chip 4 nm-es eljárással készül, akárcsak a Gen 1.

A félvezetőgyártó közlése szerint a Hexagon processzoron is komoly fejlesztéseket hajtottak végre, melynek köszönhetően több négyszeresével gyorsabb lehet az MI-feldolgozóegységek sebessége. A Qualcomm szerint olyan komplex feladatok ellátására is képes lehet az új chip, mint a valós időben történő fordítás. A Wi-FI 6-ról való ugrással pedig a Snapdragon 8 Gen 2 lett az első szett, amely támogatja a Wi-Fi 7-et.

Fejlesztettek a fotózási élményen

A Qualcomm bejelentésében kiemelte, hogy a Snapdragon Sound platform azt is lehetővé teszi számunkra, hogy a kompatibilis fej-, illetve fülhallgatók segítségével dinamikus térbeli hangzás segítségével hallgassuk kedvenc zenéinket. Persze ez nem akkora újítás, ugyanis a Samsung és az Apple saját készletei már bírnak ezzel a funkcióval. Emellett a játékos élményen is segítene a félvezetőgyártó: a chipset mostantól

támogatja a hardveralapú, valós idejű sugárkövetést a valósághűbb fény és tükröződések prezentálása érdekében.

A vállalat Spectra képi jelfeldolgozó processzora mostantól kognitív ISP címkével is rendelkezik, amely segít a képalkotó rendszernek azonosítani a különböző típusú témákat egy képen, és megfelelő képhangolást alkalmazni. Így tehát segít a kamerának megkülönböztetni az arcokat, a hajat és az égboltot, amelynek köszönhetően a kép rögzítésekor külön-külön el tudja végezni a színbeállításokat. A Gen 2 természetesen támogatja a Sony és a Samsung új képérzékelőit, amelyek szinte minden új okostelefonban helyet kapnak.

Hatalmas furcsaság azonban, hogy Snapdragon 8 Gen 2 ugyan támogatja a 8K videók rögzítését és lejátszását, a kijelzők támogatása viszont megragad 4K-nál, így még ha rögzítünk is ilyen magas minőségű videót, megnézni maximum más eszközön tudjuk.

A Qualcomm által megnevezett partnerlistája megszokottnak mondható (Motorola, Oppo, ASUS ROG), azonban furcsán kimaradt a listából a Samsung. Iparági pletykák szerint az Egyesült Államokon kívül a gyártó továbbra is a saját Exynos chipsetjét fogja beépíteni a készülékekbe. Az amerikai gyártó szerint chipsetje már idén debütálhat az okostelefonok piacán.