Hiány alakult ki az új iPhone-okból, egyre hosszabbak a várólisták

Az Apple bejelentette, hosszabb várakozási időre kell számítania azoknak a vásárlóknak, akik az iPhone 14 Pro vagy 14 Pro Max készüléket tervezik megrendelni. A cupertinoi vállalat közleménye szerint a várólisták oka a kínai Covid-korlátozásokban keresendő, a Zhengzhou-i iPhone gyár ugyanis jelenleg csökkentett kapacitással működik – írja a Verge.

Az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max modellek iránt továbbra is hatalmas a kereslet. Jelenleg azonban kisebb a szállítási kapacitás, mint amire korábban számítottunk, így az ügyfelek hosszabb várakozási időt fognak tapasztalni az új termékek átvételekor.

— közölte az Apple. A kialakult helyzet nem épp derült égből villámcsapásként érkezett, a Reuters egy október végi jelentésében ugyanis már megírta, hogy az iPhone-gyártás legalább 30 százalékkal visszaeshet a Foxconnt, a kínai Apple-gyárat is érintő szigorú korlátozások miatt. A karácsonyi időszak előtt azonban komoly kiesést jelenthet az Apple-nek ez a fennakadás. Reagálva a most kialakult helyzetre, az Apple megkezdte a gyártás áthelyezését, szeptemberben Indiában is megkezdték az alapmodell gyártását.

A New York Times egy nemrégiben történt esetről is beszámolt a gyárban. Amikor a Covid-járvány egy újabb hulláma ütötte fel fejét Kínában, a gyár 200 ezer dolgozója kényszerült arra, hogy napokon keresztül a létesítményben maradjon, kevés élelemmel. A méltatlan körülmények okán végül tömegesen kezdtek menekülni a gyárból a dolgozók.