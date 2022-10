Több mint egymillió hitelkártya adatai szivárogtak ki

Jön a revolutos „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás

Több mint 1,2 millió bankkártya adata szivárgott ki a BidenCash néven ismert dark webes felületen. A kártya számát, a tulajdonos nevét, CVV-számát és lejárati dátumát is tartalmazó listát szinte bárki ingyen letöltheti, ugyanis ezzel az akcióval akarják népszerűsíteni a fórumot – írja a Bleeping Computer.

A regnáló amerikai elnök nevét használó BidenCash piactér 2022 júniusában indult el, amely elsőként promóciós céllal néhány ezer kártya adatát szivárogtatta ki. A napokban a platformot ért DDoS-támadásokra reagálva azonban az All Worlds Cards 2021 augusztusi akciója óta az egyik legnagyobb, lopott bankkártyaadatokból álló listát mutatták be.

A nagyobb elérés érdekében a csalók egy sima, nem dark webes internetes domainen keresztül, valamint számos egyéb hacker- és kártyafórumon terjesztik a gyűjteményt.

A kampányt elsőként kiszúró olasz kiberbiztonsági cég, a D3Labs kutatói szerint bár a legtöbb ellopott bankkártyaadat az Egyesült Államokból származik, a világ szinte minden tájáról, így Európából és a portál által közzétett térkép alapján Magyarországról is lehetnek érintettek. A csalók a következő adatokat szerezték meg a kártyák többségénél:

kártyaszám,

lejárati dátum,

CVV-szám,

a kártyatulajdonos neve,

a bank neve,

a kártya típusa, státusza és osztálya;

a kártyabirtokos városa, lakcíme és irányítószám;

a kártyához csatolt e-mail cím

telefonszám

A kiberbiztonsági cég szerint a mostani 1,2 milliót meghaladó bankkártyainformáció körül nagyjából 30 százaléka nevezhető friss adatnak, így ha az egészre következtetnek, 350 ezer kártya lehet ténylegesen veszélyben. A többi korábbi szivárogtatásból származik. Miután a cég közzétette kutatását, az érintett olasz bankkártyák közel 50 százalékát rövid időn belül be is fagyasztották a tulajdonosok. A D3Labs szerint még így is jóval több mint 100 ezer kártyatulajdonos lehet veszélyben.