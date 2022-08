Nem leszünk rosszabbul a sok videojátékozástól?

Szinte semmiféle bizonyíték nem támasztja alá, hogy a sok videojátékozás közvetlen hatással lenne a jólétünkre – írja a BBC egy 39 ezer fő bevonásával készített felmérés alapján. Ez némileg ellentmond az Oxfordi Egyetem ugyanezen tanszékének korábbi vizsgálatával, ahol azt állapították meg, hogy aki többet játszik, az boldogabb.

A friss kutatás szerint ahhoz, hogy bármiféle negatív változást érzékeljen egy játékos, napi 10 órával kellene többet játszania az átlagnál. A vizsgálat során a jólétet az élettel való elégedettség és az érzelmek, például a boldogság, a szomorúság, a düh és a frusztráció szintjének felmérésével próbálták megmérni. Andrew Przybylski professzor szerint – aki mindkét kutatásban részt vett – kijelentette:

A józan ész azt mondatja velem, hogy akinek több szabadideje van videojátékokkal foglalkozni, az boldogabb. Gondoljunk bármit is a játékok káros, vagy épp jótékony hatásáról, ez a felmérés bizonyította, az, hogy mennyit játszol, egyáltalán nem befolyásolja a közérzeted változását.

A résztvevők hat hétig játszottak a Sony, a Microsoft és a Nintendo játékaival, akik ezt követően, a játékosok beleegyezésével a kinyert adatokkal a kutatáshoz is hozzájárultak. A több mint egy hónapig tartó vizsgálat során a vállalkozók olyan népszerű kiadványokkal játszottak, mint az Animal Crossing: New Horizons, az Apex Legends, az Eve Online, a Forza Horizon 4, a Gran Turismo Sport, valamint a The Crew 2. A hosszú idő alatt mindössze egyetlen játékos szállt ki a tanulmányból.